Černobyľ z iného uhla pohľadu: Vladimir ti svojimi fotografiami vyrazí dych

PRIPJAŤ - Fotografie z Černobyľu nie sú v posledných rokoch žiadnym veľkým prekvapením. Do oblasti sa dá totiž relatívne bez problémov dostať. Je možné zažiť prehliadku so sprievodcom po radiáciou zamorenom meste Pripjať a odvážlivci to dokonca stále častejšie skúšajú na vlastnú päsť. Doručiť preto kvalitný materiál z tejto oblasti je rok čo rok zložitejšie. Fotografovi Vladimirovi Migutinovi sa to však podarilo dokonale.