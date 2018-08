BRATISLAVA - Čo je prvá vec, ktorú spravíte po tom, než sa zahryznete do šťavnatého jablka? Umyjete ho pod tečúcou vodou. Je to však skutočne nutné? A na čo je to vlastne dobré? Odborník objasnil, túto, na prvý pohľad banálnu vec, ktorá vás môže zachrániť pred zdravotnými problémami!