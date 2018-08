Šarmantná a nadaná bohyňa: Búrlivá cesta Charlize Theron na vrchol! Smrť, sklamanie i depresie

LOS ANGELES - Je krásna, charizmatická a talentovaná. O tom nikto z nás nepochybuje. Herečka Charlize Theron to však v živote nemala ľahké. Rodená juhoafričanka prežila búrlivé detstvo, smrť otca alkoholika a zložitú cestu k sláve. Jej pôvodným snom bolo stať sa baletkou, no zranenie jej tanečnú kariéru ukončilo. Dnes je oscarová herečka známa vďaka svojmu bravúrnemu herectvu a obrovskému šarmu. Toto je jej cesta do Hollywoodu.