Zdroj: telkac

BRATISLAVA - DC Comics sa ešte stále nepodarilo napodobniť úspech Marvelu s ich previazaným filmovým svetom. Muž z ocele bol solídnou snímkou, Batman vs Superman: Úsvit spravodlivosti mal nešťastné dejové diery, Wonder Woman šliapla na mínu v podobe zbabraného finále a na "digibordel" menom Justice League by sme najradšej hneď zabudli.