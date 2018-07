BRATISLAVA - George Aldrich nie je expert na cestovanie do vesmíru, nevie ani postaviť raketu, no aj napriek tomu zastáva veľmi dôležitú pozíciu v samotnom NASA. Do vesmíru totiž nemôže odletieť nič, čo pred tým neprešlo Aldrichovým nosom. Už viac ako 40 rokov sa tento muž venuje veľmi netradičnej, no o to dôležitejšej práci: ovoniava predmety.