LOS ANGELES - Zatiaľ čo sa mnohí muži necítia so sivými vlasmi vo svojej koži, iní ich nosia s noblesou a hrdosťou. Pozrite sa, ako pristanú týmto hercom. Ženy by sa o nich pobili, a to aj napriek pokročilejšiemu veku a šedinám. Alebo práve kvôli nim?