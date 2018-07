BRATISLAVA - Každý by sa potešil výplatnej páske, na ktorej je o niečo viac peňazí než zvyčajne. Vyšší plat by si ale zamestnanec mal zaslúžiť. Ak by ste si chceli vypýtať viac peňazí, návštevu šéfovej kancelárie si dobre zvážte a overte si, či si naozaj zaslúžite pridať. Toto sú prípady, kedy by ste stretnutie s nadriadeným nemali odkladať.