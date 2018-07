Šesť vecí, ktoré vás v škole nenaučia, no mali by

BRATISLAVA - V škole sa učí čítať, písať, počítať, spoznávajú sa dejiny, z detí sa tu formujú osobnosti, ktoré majú základný prehľad. Niekedy sa však v školách venuje pozornosť zbytočnostiam, bazíruje sa na veciach, ktoré pre život nie sú až také dôležité. Deti by však mali vedieť a naučiť sa to, čo využijú v budúcnosti, mali by si osvojovať zručnosti, ktoré z nich spravia silných a úspešných jedincov. Pozrite sa, čo by sa malo vštepovať deťom na školách, aby boli dobre pripravené na život.