BRATISLAVA - Poznáte to. Ste vonku či na chate, dobre sa bavíte, padne nejaké to pivko či drink a človek si je vedomý, že ráno bude musieť šoférovať. Vypočítať, kedy sa dá šoférovať po konzumácii alkoholu už nie je také náročné. Koniec koncov, mnohí to skúsili i na vlastnej koži.