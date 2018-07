BERLÍN - #Nájde sa len málokto, kto by nepoznal likér s názvom Jägermeister. Niet sa predsa čomu diviť, veď len napríklad v seriáli How I Met Your Mother ho majú Ted a Marshall v byte rovno vedľa dverí. Hard-rocková skupina Guns N‘ Roses bola zase ochotná zrušiť koncert potom, ako im bolo oznámené, že na koncerte sa musia zaobísť bez alkoholu, konkrétne bez milovaného bylinného likéru.