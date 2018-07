Mdina, Malta, Zdroj: thinkstock

VALLETTA - Len pár starobylých miest si dokázalo uchovať čaro pôvodnej atmosféry a z kontaktu s moderným svetom si vybrať len to najlepšie. Mestu Mdina na Malte sa to podarilo. Od okolia ho oddeľujú hrubé mestské hradby a možno i vďaka nim sa tu podarilo udržať to magické čaro starobylých historických sídel, ktoré pôsobia ako magnet na turistov.