Neuveriteľné vlakové historky: Ľudia spiaci na koľajniciach, celebrity aj zaseknutý traktorista

Už od čias slávneho Orient Expresu má cestovanie vlakom svoje čaro. Aj na Slovensku je obľúbeným dopravným prostriedkom mnohých ľudí. Niekto ním jazdí každý deň do práce, iní ho zas využívajú skôr pri výletoch či na dlhšie cesty na dovolenku alebo za rodinou. Človek v ňom môže pracovať, konečne si dočítať knihu, v pokoji sa najesť alebo iba počúvať hudbu a sledovať krajinu. Občas sa však vo vlaku udeje oveľa viac...

Šlofík nielen v spacom vozni

Cesta môže byť pre mnohých ľudí únavná, a tak niet divu, že na sedadle vo vlaku či v čakárni zadriemu. Na Slovensku sa však nájdu aj extrémnejšie záležitosti – najmä v spojení s alkoholom. „Zaznamenali sme aj prípady, keď takto unavená osoba zaspala v koľajisku a len vďaka šťastnej náhode vlak pred takouto prekážkou na trati zastavil. Inokedy zas vlak nad osobou prešiel bez toho, že by si to dotyčný vôbec všimol. Prežil dokonca bez najmenšieho zranenia,“ spomína Roman Kusý, riaditeľ odboru inšpekcie a kontroly Železničnej spoločnosti Slovensko. Nuž, asi sa nie nadarmo hovorí, že opití majú šťastie.

Celebrity s korunou aj bez

Vlakmi rada cestuje napríklad samotná britská kráľovná Alžbeta II. A nemyslíme tým len jej kráľovský vlak plný luxusu. Minulé Vianoce sa z Norfolku do Londýna vracala bežnou linkou a pripravila tak poriadne prekvapenie nejednému cestujúcemu. Veď vidieť na peróne samotnú kráľovnú je zážitok, na ktorý sa nezabúda.

V slovenských vlakoch môžete stretnúť politikov, hercov či známych zabávačov. Výborný vzťah k železniciam má aj kapela S Hudbou Vesmírnou, ktorej členovia dlhodobo propagujú tento spôsob cestovania, najnovšie v kampani Slušne vlakom. „Koľajnice a vlaky nám pripomínajú najmä mladosť a detstvo. Ak máme možnosť priložiť ruku k dielu pri ich zlepšovaní, prečo nie. A nielen to, asi najviac sa nám páči, že vlaková doprava je jedna z najekologickejších,“ prezradil Daniel Sorizzo Kis.

Keď vlaky meškajú...

Pasažierov vie meškanie vlaku neraz poriadne rozčúliť a prvotný hnev zväčša padá na železničnú spoločnosť. Často je v tom však naozaj nevinne – svoje robí počasie, nehody, ale aj ľudia či zvieratá. „Zaznamenali sme opakované prípady, keď na trati pobehoval kôň a vlak musel čakať, kým si ho majiteľ neodchytí. Medzi najkurióznejšie prípady určite patrí počin traktoristu, ktorý pri nočnom oraní poľa zaspal za volantom a zastavil sa až na hlavnej železničnej trati uviaznutý medzi koľajami. Trať bola zjazdná až po vyslobodení traktora z koľajiska,“ hovorí Roman Kusý zo ZSSK.

Spievajúci pasažieri a žiadosť o ruku

V slovenských vlakoch neraz zaznie gitara či spev, najmä keď cestujú partie na dovolenku. Trochu inú jazdu plnú pozitívnych emócií zažili cestujúci zo škótskeho Glasgowa do Hamiltonu. Skupina žien začala spievať známu ľúbostnú pieseň. „Mysleli sme si, že si spievajú len pre zábavu, a tak sme sa k nim pridali,“ opisuje situáciu Aimee Glen, ktorá cestovala vo vlaku so svojou mamou a tetou a všetko natočila na mobil. Neskôr sa však ukázalo, že spev mal aj iný zámer. Mladík, ktorý sa so svojou láskou zoznámil pred piatimi rokmi práve v tomto vlaku, ju takto romanticky požiadal o ruku. Ako všetko dopadlo, vidíte vo videu.

​

Pôrod plný adrenalínu

Vlak namiesto pôrodnice? Občas veru áno. Na Slovensku si síce železničiari takýto prípad nepamätajú, v zahraničí sa ich však nájde viacero. Napríklad pred mesiacom v Paríži. Budúcej mamičke prišli vo vozni na pomoc zamestnanci vlakovej spoločnosti aj zdravotníci. Našťastie všetko prebehlo bez komplikácií, a tak sa čoskoro aj s malým synčekom ocitla v nemocnici. Tento netradičný pôrod mal aspoň jednu výhodu – bábätko bude 25 rokov cestovať v mestskej a prímestskej doprave Paríža zadarmo.

Pre milovníkov jedla

O jedlách ponúkaných v dopravných prostriedkoch kolujú rôzne, nie vždy pozitívne historky. Dôvod na sťažnosti zrejme nemali v portugalskom Prezidentskom vlaku. Cestujúcim totiž podávali degustačné menu kuchári s Michelinovou hviezdičkou. A čo Slovensko? „Jedlo pre pasažierov zabezpečuje spoločnosť Wagon Slovakia Košice, ktorá na rozdiel od zahraničnej konkurencie varí priamo v reštauračných vozňoch z čerstvých surovín. V ponuke sú raňajky, studené predjedlá, polievky, jedlá z kuracieho a bravčového mäsa, ale aj cestoviny, šaláty a dezerty,“ približuje Roman Kusý zo ZSSK. „Okrem toho si cestujúci môžu vybrať aj zo sezónnej ponuky a denného menu. Momentálne sa pracuje na ponuke jedál pripravovaných metódou sous vide. Pri zachovaní kvality sa skráti čas ich prípravy pre cestujúceho. Vyžaduje si to určité technické úpravy vozňov, napriek tomu však veríme, že sa tak stane čoskoro.“ Cestujúci si tak údenáča, ako má v spote Dominika Zeleníková, budú môcť odpustiť.

Vlakom slušne

Ako vidieť, vo vlaku sa naozaj môže prihodiť všeličo. Aby bola väčšina ciest príjemným zážitkom, stačí málo – správať sa slušne a ohľaduplne. Skontrolovať, či na sedadle neostali odrobinky alebo obaly z jedla, zabudnúť na hlasné telefonovanie či uvoľniť miesto, keď treba. Aj na tieto veci sa zameriava nová kampaň ZSSK Slušne vlakom. Cesta bude príjemnejšia pre všetkých – vrátane vás.

