BRATISLAVA - Americká rocková skupina Thirty Seconds To Mars, ktorej singel Rescue Me aktuálne znie i slovenským rádiovým éterom, sa koncom leta po druhýkrát predstaví na Slovensku. Počas koncertu v Bratislave sa niekoľkí fanúšikovia osobne stretnú s Jaredom a Shannonom Letom. Šancu na stretnutie so slávnymi rockermi má každý návštevník podujatia.