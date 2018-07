Zdroj: Zoznam s.r.o.

BRATISLAVA - V rámci mojej práce som často pozývaný na konferencie, kde rozprávam v rámci finančného biznisu aj o základoch finančného správania. Ako každý, kto cestuje na služobné cesty viem, že niekedy to je v cudzom meste zložité nájsť dobrú reštauráciu alebo ubytovanie. A pričom mnoho dobrých hotelov vyzerá pekne z vonku, je to len jeden z atribútov, ktorý by sme mali pri výbere zohľadniť.