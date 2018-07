Višňovo-malinový koláč s orechami a čokoládou zachutí aj vám, Zdroj: plnielanu.sk

BRATISLAVA - Tento koláč je výnimočný tým, že sa v ňom stretáva veľa chutných ingrediencií. Čo môže vzniknúť spojením ovocia, orechov a čokolády? Iba dobrota, ktorej ťažko odolať. Recept sa môže zdať niekomu trochu náročnejší, no základom je iba poriadne vymiešať vareškou cesto. Nič skutočne náročné to nie je, tak sa hneď pustite do toho.