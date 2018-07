BRATISLAVA - #Najpopulárnejší slovenský youtuber GoGo spustil na svojom kanáli novú sériu z jeho výletu do USA. Keďže sa vydal na cestu do zeme, ktorej šéfuje Donald Trump, pomenoval po ňom aj celú sériu, a to hastagom Trumpoty. GoGo sa tentokrát rozhodol interpretovať svoje zážitky viac osobnejšie, bez prehnaného správania či afektu.