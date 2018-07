Ilustračné foto, Zdroj: gettyimages

BRATISLAVA - Pochádzam z rodiny, kde nebolo nikdy nič tak, ako by som si to predstavovala. Moja mama bola trikrát rozvedená a zatrpknutá žena, ktorá mala s každým mužom dve deti. Ja som ako najstaršia dcéra s výchovou súrodencov musela pomáhať. Niekedy som však mala pocit, že sú to skôr moje deti a nie moji súrodenci.