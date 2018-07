10 dôkazov, že ste úspešný človek, aj keď sa vám to možno nezdá

BRATISLAVA - Ako by podľa vás znela definícia úspechu? Tá, ktorá rezonuje v dnešných časoch, je asi jasná. Byť finančne zabezpečený, užívať si luxus a nadštandard. Naozaj je to ale iba o tom? Nie je o to niečom dôležitejšom? O hodnotách, vnútornej spokojnosti a obyčajnom dobrom živote? Pozrite sa na 10 znakov, ako môže byť charakterizovaný úspech. Zabudnite na vily, autá a tučné bankové kontá, nasledujúce dôkazy sú vhodnejším opisom úspešného človeka. Ste ním aj vy?