Klavírny virtuóz Jozef Hollý bude online! Spýtajte sa ho na čokoľvek 17.8. o 10:00!

Hudba Jozefa Hollého je nadčasová, internacionálna a strhujúca. Je to dokonale namixovaná súhra faktorov ako talent, charizma a prirodzená komunikácia s publikom.

Svojim špecifickým spôsobom spája rôzne hudobné žánre od klasiky, cez filmovú hudbu, až po jazz a pop. Neexistuje publikum, ktorého by Jozefova hra na klavír nevtiahla do inej dimenzie. Neexistuje jeho koncert, na ktorom by sa na moment nezastavil čas…

Zdroj: Archív Jozef Hollý

Napriek tomu, že Jozef Hollý so svojou geniálnou a multižánrovou hrou na klavíri precestoval takmer celý svet, už niekoľko rokov pravidelne koncertuje aj v Slovenských mestách. Po minuloročnej vypredanej šnúre, kedy len v Bratislave odohral aj so svojou kapelou 4 koncerty, prichádza na jeseň opäť. Otváracím koncertom bude veľkolepý OPEN AIR koncert v Bratislavskom InParku 27.8.

Vy máte v pondelok 17.8. jedinečnú možnosť spýtať sa Jozefa Hollého na čokoľvek čo Vás zaujíma.

Pre svoje otázky použite formulár nižšie.

