MIMORIADNY ONLINE Trump prisľúbil Ukrajine KĽÚČOVÚ pomoc: Zelenskyj po stretnutí naznačil zásadný posun

KYJEV/WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump prisľúbil Ukrajine licencie na výrobu striel do systémov protivzdušnej obrany Patriot, povedal televízii Fox News prezident Ruskom napadnutej krajiny Volodymyr Zelenskyj po utorkovej schôdzke s Trumpom. Šéf Bieleho domu na svojej sieti Truth Social označil stretnutie za veľmi dobré.
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7:55 Ruské ministerstvo zahraničných vecí v utorok odmietlo tvrdenia Rumunska, podľa ktorých ruské drony opakovane narušili vzdušný priestor krajiny. Zároveň uviedlo, že na vyhostenie ruského diplomata z Bukurešti bude reagovať odvetnými krokmi. Informuje o tom o tom agentúra Reuters. „Odmietame tieto najnovšie nepodložené tvrdenia. Zinscenované incidenty a ich propagandistická medializácia dokazujú snahu rumunského vedenia zakryť katastrofálne dôsledky svojej nezodpovednej podpory kyjevského režimu,“ uviedla hovorkyňa ruského rezortu diplomacie Marija Zacharovová. Dodala, že Bukurešť dostane „náležitú odpoveď“ na svoje rozhodnutia.
"Pristúpil na to, že nám dá licencie," povedal Zelenskyj v relácii moderátora spomínanej stanice Seana Hannityho. Ukrajina naliehavo potrebuje systémy na obranu proti ruským raketovým útokom, ktoré často mieria na ukrajinské mestá. Zelenskyj zároveň konštatoval, že "iniciatíva už nie je v rukách (ruského prezidenta Vladimira) Putina". Vyhlásil tiež, že je čas zamerať sa na diplomaciu a obnoviť mierové rozhovory s Ruskom.
Trump súkromnú neverejnú schôdzku v Oválnej pracovni Bieleho domu označil za veľmi dobrú, o konkrétnych výsledkoch sa ale nezmienil. Zelenskyj sa s Trumpom stretol v deň, keď sa obaja zúčastnili pietneho obradu za zosnulého republikánskeho senátora Lindseyho Grahama, ktorý bol Trumpovým spojencom a zároveň veľkým zástancom vojenskej pomoci Ukrajine, ktorá sa od roku 2022 bráni ruskej agresii.