Miláno je týždeň pred ZOH prekvapivo pokojné, olympijskú atmosféru cítiť len v centre

V piatok 6. februára začnú slávnostným ceremoniálom na štadióne San Siro v Miláne zimné olympijské hry, olympijský duch je však zatiaľ viditeľný len v centre mesta a na niekoľkých ďalších miestach. Organizovanie hier podporujú radnice aj región Lombardia av meste, kde sa budú hrať napríklad hokejové zápasy, očakávajú väčší počet turistov aj hotelieri. Kritici však vidia v olympijských hrách len ďalšie posilňovanie cestovného ruchu a rozvoja Milána pre bohatých.
Odporúčame
-
{{ item.broadcast_name }}
{{ item.broadcast_start }} {{ item.broadcast_end }}
Lajčák reaguje na zverejnené Epsteinove spisy: Ponúknem premiérovi svoju funkciu! Nie som tak naivný, aby...
Šokujúce odhalenie Epsteinovych spisov odhaľujú: Mal kontakty aj so Slovenkami! Riešil s nimi presuny a letenky