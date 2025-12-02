Utorok2. december 2025, meniny má Bibiána, Viviána, zajtra Oldrich

Obrovský úspech Turecka: Bezpilotná stíhačka Bayraktar Kizizelma zasiahla cieľ vo vzduchu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

ANKARA - Turecký výrobca dronov Baykar oznámil, že jeho bezpilotné stíhacie lietadlo Bayraktar Kizilelma úspešne zasiahlo a zničilo vzdušný cieľ pomocou strely vzduch-vzduch Gokdogan. Píše o tom web Naval News.

Očakáva sa, že po dokončení vývoja bude Kizilelma pôsobiť na palube vlajkovej lode tureckého vojenského námorníctva TCG Anadolu a tiež lietadlovej lode Mugem, ktorá je vo výstavbe. Podľa tlačovej správy spoločnosti Baykar bezpilotná stíhačka počas testovacích skúšok v oblasti Sinop úspešne zostrelila prúdové lietadlo pomocou strely vzduch-vzduch mimo vizuálny dosah (BVR). Označila to za prvý prípad, keď niečo podobné dokázalo bezpilotné lietadlo. Prevažná väčšina projektov bezpilotných lietadiel slúži predovšetkým pre misie vzduch-zem.

Spoločnosť Baykar tiež zverejnila video, na ktorom Kizilelma letí vo formácii s piatimi stíhačkami F-16 tureckých vzdušných síl zo základne Merzifon a predvádza koncept vzdušného boja budúcnosti prostredníctvom spoločných operácií s posádkou a bez posádky. Kizilelma má podľa výrobcu nízky radarový prierez (RCS), vďaka čomu dokáže pomocou pokročilých palubných senzorov v predstihu detegovať nepriateľské lietadlá. Pre rozhodujúcu prevahu vo vzdušnom boji tak úspešne využíva koncept „vidieť bez toho, aby bol videný, a zasiahnuť bez toho, aby bol zasiahnutý“.

Viac o téme: TureckoStíhačka Bayraktar KizizelmaGokdogan
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Nemecký kancelár a líder
Je v záujme Nemecka udržiavať úzke a rovnocenné vzťahy s Poľskom, uviedol Merz
Zahraničné
Marco Rubio
MIMORIADNY ONLINE Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili: Rubio ich označil za produktívne
Zahraničné
Robia zásoby! Nemecký parlament
Robia zásoby! Nemecký parlament by mal schváliť nákup zbraní za takmer tri miliardy
Zahraničné
Novozélandská vojenská loď preplávala
Novozélandská vojenská loď preplávala cez Taiwanský prieliv: Sledovali ju čínske stíhačky
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Šaško na Rade EÚ v Bruseli upozornil na nedostatok inzulínu v strednej Európe
Šaško na Rade EÚ v Bruseli upozornil na nedostatok inzulínu v strednej Európe
Správy
Ján Ferenčák k presúvaniu jeho odvolávania - malo by sa rozhodnúť čo najskôr, už dnes
Ján Ferenčák k presúvaniu jeho odvolávania - malo by sa rozhodnúť čo najskôr, už dnes
Správy
Dubayovej priniesol Dunaj obrovskú popularitu, TOTO jej však vzal... Bojuje s tým!
Dubayovej priniesol Dunaj obrovskú popularitu, TOTO jej však vzal... Bojuje s tým!
Prominenti

Domáce správy

FOTO Slovensko sa opäť ponorí
Slovensko sa opäť ponorí do hustej hmly: Meteorológovia vydali výstrahu
Domáce
FOTO Skúšal maximum? NEUVERÍTE, ako
Skúšal maximum? NEUVERÍTE, ako rýchlosťou sa rútil vodič Hyundai: FOTO na pamiatku ho vyšla DRAHO
Domáce
Branislav Gröhling.
Opozícia kritizuje chaos pri zmenách programu rokovania parlamentu
Domáce
V Bratislave protestovali stovky ľudí proti rušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov
V Bratislave protestovali stovky ľudí proti rušeniu Úradu na ochranu oznamovateľov
Bratislava

Zahraničné

Pápež Lev XIV.
Pápež by na budúci rok rád navštívil Alžírsko a ďalšie africké krajiny
Zahraničné
Obrovský úspech Turecka: Bezpilotná
Obrovský úspech Turecka: Bezpilotná stíhačka Bayraktar Kizizelma zasiahla cieľ vo vzduchu
Zahraničné
Neonacistická sieť v Európe
Neonacistická sieť v Európe utrpela tvrdý úder: Polícia rozbila bunku pravicových teroristov! VIDEO zo zásahu
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Tomio Okamura
Budúca opozícia skritizovala Okamurovu delegáciu v SR, chystá vlastnú cestu
Zahraničné

Prominenti

FOTO VNÚTRI! Miley Cyrus prišla do
Miley Cyrus prišla do spoločnosti a... To je ale KRÁSNA SPRÁVA!
Zahraniční prominenti
Boris Valábik
VIDEO Boris Valábik rozplakal svoju dcéru: Neutíchajúci plač... Už jej to NEROBTE!
Domáci prominenti
Pamätáte si ešte túto
Pamätáte si ešte túto speváčku zo SuperStar? Čoskoro sa stane dvojnásobnou mamou!
Domáci prominenti
Tina Turner a Erwin
Vdovec po Tine Turner († 83) má po svojom boku NOVÚ ŽENU: Už ju predstavil priateľom!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Toto si dajte: Potraviny
Toto si dajte: Potraviny s väčším obsahom zdravých tukov než avokádo
vysetrenie.sk
NAJVÄČŠÍ pracovný omyl roka:
NAJVÄČŠÍ pracovný omyl roka: Dostal omylom 165 MILIÓNOV a zmizol ako duch! TAKÝTO útek sa len tak nevidí
Zaujímavosti
Milión eur prepadne už
Milión eur prepadne už o pár dní a výherca NIKDE! Nevlastníte šťastný tiket práve vy? Skontrolujte si vrecká
Zaujímavosti
Rafflesia hasseltii
Biológ sa ROZPLAKAL priamo v džungli: Vzácny kvet hľadal 13 rokov! VIDEO jeho rozkvetu dojalo tisíce ľudí
Zaujímavosti

Dobré správy

Poradíme vám, na čo
Nákup potravín by ste nemali podceniť: Skúste naše rady aj vy, určite vám pomôžu
Domáce
Varte a pečte tieto
Adventný kalendár PONDELOK Varte a pečte tieto Vianoce zdravšie: Aha, ako to hravo zvládnete!
Domáce
Zapojte sa do adventného
Začína sa adventný kalendár: V prvý týždeň na vás čaká sviatočné prekvapenie od dm!
Domáce
Vyskúšajte farbu na vlasy
FOTO Počuli ste už o tejto farbe na vlasy? Vyskúšali sme ju a veľmi milo nás prekvapila
feminity.sk

Ekonomika

Trináste dôchodky smerujú na účty seniorov: Kto a koľko dostane a čo s nimi bude ďalej?
Trináste dôchodky smerujú na účty seniorov: Kto a koľko dostane a čo s nimi bude ďalej?
Novembrové prekvapenie v rozpočte: Schodok narástol o 1,7 miliardy a predčasne prekročil plán na celý rok!
Novembrové prekvapenie v rozpočte: Schodok narástol o 1,7 miliardy a predčasne prekročil plán na celý rok!
Tri kolá konsolidácie v jednom grafe: Ako si utiahol opasok štát a ako domácnosti?
Tri kolá konsolidácie v jednom grafe: Ako si utiahol opasok štát a ako domácnosti?
365.bank prináša nový typ flexibilného sporenia s úrokom až do 2,50 % ročne
365.bank prináša nový typ flexibilného sporenia s úrokom až do 2,50 % ročne

Varenie a recepty

Recept na linecké vianočné pečivo z pudingového prášku
Recept na linecké vianočné pečivo z pudingového prášku
Najlepšia kolekcia vianočných zákuskov a rezov. Až 20 receptov pre sladšie Vianoce.
Najlepšia kolekcia vianočných zákuskov a rezov. Až 20 receptov pre sladšie Vianoce.
Najlepší vianočný punč: Najdôležitejší krok pri jeho príprave
Najlepší vianočný punč: Najdôležitejší krok pri jeho príprave
Výber receptov
Vianočné oriešky: Klasika, ktorá na sviatočnom stole nemá chýbať
Vianočné oriešky: Klasika, ktorá na sviatočnom stole nemá chýbať
Výber receptov

Šport

FOTO Serena Williamsová je opäť v top forme: Fanúšikov ohúrila záberom v plavkách
FOTO Serena Williamsová je opäť v top forme: Fanúšikov ohúrila záberom v plavkách
WTA
Úspešná a najkrajšia na svete: Skromná Nitranka získala medailu na majstrovstvách Európy!
Úspešná a najkrajšia na svete: Skromná Nitranka získala medailu na majstrovstvách Európy!
Box
VIDEO Slovenské kvarteto totálne vyhorelo na strelnici: O prvej víťazke rozhodla obrovská dráma
VIDEO Slovenské kvarteto totálne vyhorelo na strelnici: O prvej víťazke rozhodla obrovská dráma
Biatlon
Na drafte predbehol Pastrňáka, teraz patrí medzi opory Michaloviec: Milujem to tu
Na drafte predbehol Pastrňáka, teraz patrí medzi opory Michaloviec: Milujem to tu
Tipsport liga

Auto-moto

Nový most na ceste II/526 je napriek problémom s pôvodným zhotoviteľom hotový
Nový most na ceste II/526 je napriek problémom s pôvodným zhotoviteľom hotový
Doprava
PRVÁ JAZDA: BYD Atto 2 - Škoda by sa mala mať na pozore
PRVÁ JAZDA: BYD Atto 2 - Škoda by sa mala mať na pozore
Klasické testy
Neponáhľajte sa, Fiat 500 Hybrid má stovku za 17,3 sekundy
Neponáhľajte sa, Fiat 500 Hybrid má stovku za 17,3 sekundy
Novinky
PRVÁ JAZDA: BYD Dolphin Surf - mimoriadne bezpečný, pritom lacný
PRVÁ JAZDA: BYD Dolphin Surf - mimoriadne bezpečný, pritom lacný
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Prečo firmy, ktoré riešia diverzitu a inklúziu, rastú rýchlejšie než konkurencia
Prečo firmy, ktoré riešia diverzitu a inklúziu, rastú rýchlejšie než konkurencia
Prostredie práce
Vyhrajte skvelé ceny v Topky adventný kalendár! Každý deň hráte o výhry v hodnote 100 €
Vyhrajte skvelé ceny v Topky adventný kalendár! Každý deň hráte o výhry v hodnote 100 €
Rady, tipy a triky
Toto sú najlepšie tipy, ako vyjednávať v biznise aj na pohovore. Väčšina ľudí ich stále ignoruje
Toto sú najlepšie tipy, ako vyjednávať v biznise aj na pohovore. Väčšina ľudí ich stále ignoruje
Rady, tipy a triky
Väčšina Slovákov musí pred Vianocami výrazne šetriť. Finančný stres cíti až 6 z 10 ľudí
Väčšina Slovákov musí pred Vianocami výrazne šetriť. Finančný stres cíti až 6 z 10 ľudí
Kariera.sk TS

Technológie

Čína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobu
Čína obrátila hypersonický priemysel naruby: Raketa YKJ-1000 stojí zlomok ceny, krajina plánuje masovú výrobu
Armádne technológie
Po smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmi
Po smiešnych „spätných zrkadlách“ Rusko prekvapilo oveľa drastickejšou zmenou: Shahedy sa stali skutočne obávanými protivníkmi
Armádne technológie
Unikli prvé informácie o Android 17. Vieme, aké funkcie prídu a kedy ho môžeme očakávať
Unikli prvé informácie o Android 17. Vieme, aké funkcie prídu a kedy ho môžeme očakávať
Android
Milióny používateľov Chromu majú zadné vrátka. Kampaň ShadyPanda patrí medzi najväčšie hrozby posledných rokov
Milióny používateľov Chromu majú zadné vrátka. Kampaň ShadyPanda patrí medzi najväčšie hrozby posledných rokov
Bezpečnosť

Bývanie

Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Ich domov vznikal 11 rokov, ale stojí za to. Chceli pompéznu vilu, majú nadčasový dizajn a perfektné miesta na oddych
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Poznáte tento japonský trend? Kokedama nepotrebuje žiaden kvetináč, no skrášli každý priestor!
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade
Plyn je klasika, no indukcia je efektívnejšia, radí odborník. Jeho tipy pomôžu pri prehrievaní aj zlom riade

Pre kutilov

Niečo získate, no niečo aj stratíte. Oplatí sa zavariť kyslú kapustu do pohárov?
Niečo získate, no niečo aj stratíte. Oplatí sa zavariť kyslú kapustu do pohárov?
Recepty
Lukáš postavil svojim deťom domček snov. Pozrite sa, čo všetko doň zakomponoval a čo ešte chystá
Lukáš postavil svojim deťom domček snov. Pozrite sa, čo všetko doň zakomponoval a čo ešte chystá
Dvor a záhrada
Nepotrebujete majstrovský návod, aby ste vyšľahali dokonalú šľahačku! Stačí poznať tento
Nepotrebujete majstrovský návod, aby ste vyšľahali dokonalú šľahačku! Stačí poznať tento
Recepty
Veľká novoročná súťaž o perfektné ceny, ktorých je naozaj neúrekom!
Veľká novoročná súťaž o perfektné ceny, ktorých je naozaj neúrekom!
Súťaže

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia prežijú najkrajšie Vianoce: Astrológovia hovoria o troch jasných favoritoch
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia prežijú najkrajšie Vianoce: Astrológovia hovoria o troch jasných favoritoch
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Skúšal maximum? NEUVERÍTE, ako
Domáce
Skúšal maximum? NEUVERÍTE, ako rýchlosťou sa rútil vodič Hyundai: FOTO na pamiatku ho vyšla DRAHO
Neonacistická sieť v Európe
Zahraničné
Neonacistická sieť v Európe utrpela tvrdý úder: Polícia rozbila bunku pravicových teroristov! VIDEO zo zásahu
Otec donútil deti ísť
Zahraničné
Otec donútil deti ísť na extrémnu túru: Šokujúce DETAILY, skončili v kritickom stave! Chlapec (4) utrpel mŕtvicu
Vedci sa radujú: Vytvorili
Zahraničné
Vedci sa radujú: Vytvorili zázračný liek proti rakovine! Zaberá proti TÝMTO nádorom, liečia sa ako nádcha

Ďalšie zo Zoznamu