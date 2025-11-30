Rodinné stretnutie v Kalifornii sa zmenilo na tragédiu: Štyria ľudia sú mŕtvi, ďalších desať je zranených

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
STOCKTON - Štyria ľudia zahynuli pri streľbe počas sobotňajšieho rodinného stretnutia v banketovej sále v americkom meste Stockton v Kalifornii, pričom desať ľudí bolo zranených, informuje správa agentúry AP.
Medzi obeťami boli deti aj dospelí, uviedla počas tlačovej konferencie Heather Brentová, hovorkyňa úradu šerifa v okrese San Joaquin. Podľa prvých zistení „by mohlo ísť o úmyselné konanie“.
Strieľalo sa vo vnútri banketovej sály, ktorá má spoločné parkovisko s ďalšími podnikmi. Vyšetrovatelia sa snažia nájsť možný motív incidentu. Úrady zatiaľ neposkytli ďalšie informácie o stave zranených, podľa skorších informácií však niektorých z nich previezli do nemocníc.