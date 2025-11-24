Na letisku v Brne horela hala: Požiar bol lokalizovaný, zásah komplikuje počasie

BRNO - V areáli letiska v Brne - Tuřanoch dnes ráno horelo v hale s plochou asi 5000 metrov štvorcových. Požiar sa podarilo lokalizovať, nerozšíril sa na ďalšie objekty, povedal ČTK hovorca hasičov Filip Venclovský. Nespresnil, v akej časti letiska horelo. Podľa informácií ČTK išlo o jednu z budov v areáli letiska, ktorá ale bezprostredne nesúvisí s fungovaním pravidelnej leteckej dopravy.
"Udalosť nijako neobmedzí prevádzku," povedal ČTK vedúci prepravnej prevádzky Letiska Brno Radek Lang.
Hasiči vyhlásili tretí stupeň poplachu
Hasiči vyhlásili tretí stupeň poplachu, čo svedčí o závažnosti, ktorú udalosti spočiatku prisudzovali. Na sieti X uviedli, že zasahuje 12 jednotiek s využitím výškovej techniky. Zásah podľa Venclovského komplikovalo počasie, v Brne sneží a mrzne, cesty sú miestami horšie zjazdné.
Požiar sa nešíri
Okolo 7:30 juhomoravskí hasiči na sieti Threads informovali, že požiar sa nešíri a postupne redukujú sily vyslané na miesto. Pokračuje dohadzovanie.
Podľa letového poriadku sa dnes ráno a dopoludnia so žiadnymi príletmi a odletmi pravidelných liniek v Tuřanoch nepočíta. Až v popoludňajších hodinách a večer priletí linky z Milána a Londýna a odletí linky na ostrov Phuket do Thajska a opäť do Londýna.