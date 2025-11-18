Streda19. november 2025, meniny má Alžbeta, Liliana, zajtra Félix

MIMORIADNE Obe komory Kongresu USA schválili zverejniť VŠETKY Epsteinove spisy, na rade je prezident Trump

Ilustračné foto AKTUALIZOVANÉ Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc
ČTK

WASHINGTON - Snemovňa reprezentantov Spojených štátov dnes drvivou väčšinou 427 hlasov podporila návrh zverejniť spisy k prípadu odsúdeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina. Vyplýva to z živého prenosu hlasovania. Návrh teraz ešte musí posúdiť Senát, kde je jeho osud podľa amerických médií nejasný, no v posledných vyhláseniach sa hovorí o schválení už počas dnešného dňa. Prezident USA Donald Trump už ale sľúbil, že návrh zákona podpíše, ak ho schváli Kongres.

23:35 Senát jednomyseľne súhlasil so schválením návrhu zákona podporovaného Snemovňou reprezentantov, ktorý zaväzuje ministerstvo spravodlivosti sprístupniť spisy z prípadu Epstein hneď po ich prijatí od snemovne.

 
 

Senát nebude musieť podniknúť žiadne ďalšie kroky a návrh zákona poputuje priamo z Kongresu na prezidentov stôl. Prenos legislatívy z jednej komory do druhej trvá aj niekoľko hodín. 

23:20 Republikánsky poslanec Thomas Massie povedal, že prezident Donald Trump a najvyšší republikánski lídri v posledných 48 hodinách zmenili svoju rétoriku v prospech urýchleného schválenia návrhu zákona o zverejnení spisov, pretože si uvedomili, že sú v rozpore s vlastnými voličmi.

"Prezident poštval republikánsku konferenciu proti našej vlastnej základni, akoby 80 percent republikánov chcelo zverejnenie týchto súborov a zvyšných 20 percent sa o to jednoducho nestaralo," povedal s tým, že samotný Trump už počas prezidntskej kampane sľuboval zverejnenie viac informácií o Epsteinovi.  

22:45 Senát podľa Thunea nebude hlasovať za zmeny návrhu o zverejnenie Epsteinový spisov. ďalej dodal, že s najväčšou pravdepodobnosťou na tom nič nezmení ani verejná žiadosť predsedu Snemovne reprezentantov Mika Johnsona. 

"Myslím si, že keď Snemovňa schváli návrh zákona v pomere 427 ku 1 a prezident povie, že ho podpíše, nie som si istý, či je možné ho pozmeňovať,“ povedal Thune.

22:10 Predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson po hlasovaní povedal, že stále "bude trvať na tom, aby Senát zmenil a doplnil návrh zákona" schválený Snemovňou reprezentantov, ktorý by zaväzoval k zverejneniu spisov Jeffreyho Epsteina.

"Existuje jednoduchý spôsob, ako zmeniť legislatívu, aby sme zabezpečili, že nespôsobíme trvalé škody systému spravodlivosti, a ja na tom budem trvať," vyhlásil Johnson. Návrh zákona podľa neho nechráni v dostatočnej miere obete zosnulého sexuálneho delikventa.

Predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson.
Zobraziť galériu (3)
Predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson.  (Zdroj: TASR/AP/J. Scott Applewhite)

21:42 Predseda väčšiny v americkom Senáte John Thune povedal, že schválený návrh zákona o zverejnení spisov o Epsteinovi by mohol Senát schváliť už počas dnešných hodín. 

"No, je to celkom možné. Uvidíme, čo na to Demokrati," povedal.

Predseda menšiny v Senáte Chuck Schumer povedal, že dnes sa chystá schváliť návrh zákona jednomyseľným súhlasom. Thune uznal, že by to mohlo byť úspešné. "Je veľmi pravdepodobné, že to bude schválené jednomyseľne," povedal.

Republikán Higgins hlasoval proti

Jediný kongresman, ktorý dnes hlasoval proti, bol republikán Clay Higgins. ten na sieti X napísal, že v tejto podobe nemohol návrh podporiť, pretože by tento zákon v prípade schválenia poškodil nevinné osoby. Ak Senát predlohu upraví tak, aby chránil súkromie obetí a tiež Američanov, ktorých mená spisy obsahujú, ale nie sú trestne stíhaní, potom Higgins sľúbil pri ďalšom hlasovaní podporu.

Snemovňa reprezentantov spravila podľa americkej spravodajskej stanice CNN "významný krok na odtajnenie spisov".  

Demokratickí zákonodarcovia zo parlamentného výboru pre dohľad minulý týždeň zverejnili niekoľko e-mailov, v ktorých Epstein spomínal terajšieho prezidenta Trumpa. Korešpondencia podľa demokratov okrem iného zrejme naznačuje, že Trump strávil hodiny v Epsteinovom dome s jednou z obetí sexuálneho zneužívania.

Tento obrázok z televízneho vysielania Snemovne reprezentantov zobrazuje konečné hlasovanie v Snemovni reprezentantov o schválení návrhu zákona, ktorý by mal prinútiť ministerstvo spravodlivosti zverejniť svoje spisy o odsúdenom sexuálnom delikventovi Jeffreyovi Epsteinovi.
Zobraziť galériu (3)
Tento obrázok z televízneho vysielania Snemovne reprezentantov zobrazuje konečné hlasovanie v Snemovni reprezentantov o schválení návrhu zákona, ktorý by mal prinútiť ministerstvo spravodlivosti zverejniť svoje spisy o odsúdenom sexuálnom delikventovi Jeffreyovi Epsteinovi.  (Zdroj: SITA/AP/House Television)

Výbor nakoniec zverejnil vyše 20 000 stránok dokumentov získaných z Epsteinovej pozostalosti, teraz parlamentom prijatý zákon sa týka spisov, ktoré má k dispozícii ministerstvo spravodlivosti v súvislosti s Epsteinovým vyšetrovaním.

Trump popiera spojenie s Epsteinom

Trump tvrdí, že s Epsteinovými sexuálnymi zločinmi nemal nič spoločné a hoci boli pred desiatkami rokov spoločne vyfotení, prezident uviedol, že pred Epsteinovým odsúdením už neboli v kontakte. Verejnú snahu o zverejnenie vyšetrovacích dokumentov označuje za manipuláciu zo strany demokratov, 

Ako dodal, demokrati sa snažia odvádzať pozornosť od skutočných problémov krajiny, ktoré jeho vláda úspešne rieši. Zverejnenie podporil až vo chvíli, keď mnoho republikánov dalo najavo, že bude bez ohľadu na vôľu prezidenta USA hlasovať za odtajnenie spisov.

ŠOKUJÚCE odhalenie v Epsteinových spisoch: NECHUTNÉ spojenie Trumpa a Clintona! TOTO mali robiť Prečítajte si tiež

ŠOKUJÚCE odhalenie v Epsteinových spisoch: NECHUTNÉ spojenie Trumpa a Clintona! TOTO mali robiť

Prípady týkajúce sa Epsteina vyvolávajú nielen v USA značnú pozornosť médií, keďže finančník udržiaval úzke väzby tiež s bývalým americkým prezidentom Billom Clintonom či britským princom Andrewom.

Epstein v roku 2019 spáchal samovraždu vo väzení, kde čakal na súdny proces kvôli obvineniu zo zneužívania maloletých dievčat. Už v roku 2008 bol Epstein v rámci kontroverznej tajnej dohody s obžalobou odsúdený za sexuálne zneužívanie na 18 mesiacov.

Viac o téme: SenátSpisyHlasovanieUSAKongresJeffrey EpsteinJohn ThuneChuck Schumer
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Americký súd zablokoval novú volebnú mapu Texasu zvýhodňujúcu republikánov
Zahraničné
Bývalý prezident Harvardu a
Exminister financií z Epsteinových mailov KONČÍ: Ako Lajčák bol v komunikácii do posledného dňa pred zatknutím
Zahraničné
FOTO Jeffrey Epstein a Miroslva
NEČAKANÉ ODHALENIE: Lety Epsteinovho Gulfstreamu končili aj na Slovensku! Lajčák sa s ním radil o VLASTNEJ demisii
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump.
Trump vyzval republikánov, aby hlasovali za zverejnenie spisov o Epsteinovi
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Evita v Dunaji zabíja jedného hrdinu za druhým, inšpirovala sa svojim dedkom? Mrazivé spomienky na vojnu
Evita v Dunaji zabíja jedného hrdinu za druhým, inšpirovala sa svojim dedkom? Mrazivé spomienky na vojnu
Prominenti
Brankár dvadsaťjednotky Adam Hrdina po vysokej prehre Slovenska s Anglickom: Konfrontovali sme sa so svetovou špičkou
Brankár dvadsaťjednotky Adam Hrdina po vysokej prehre Slovenska s Anglickom: Konfrontovali sme sa so svetovou špičkou
Zoznam TV
Tréner dvadsaťjednotky Jaroslav Kentoš po vysokej prehre s Anglickom: Chýbala nám kvalita v poslednej tretine ihriska
Tréner dvadsaťjednotky Jaroslav Kentoš po vysokej prehre s Anglickom: Chýbala nám kvalita v poslednej tretine ihriska
Zoznam TV

Domáce správy

Kakao lacnie rekordným tempom:
Kakao lacnie rekordným tempom: Bude Mikuláš konečne lacnejší? Slová analytika Slovákov nepotešia!
Domáce
Polícia kontrolovala motorkárov a
Polícia a ochranári vyrazili do terénu: Kontroly motorkárov aj štvorkolkárov na Kysuciach
Domáce
FOTO Hasiči zasahovali pri požiari
Hasiči zasahovali pri požiari pivnice rodinného domu v Záhorskej Bystrici
Domáce
Premiér Fico žiada NATO o posilnenie protivzdušnej obrany Slovenska: Rutte reagoval na stretnutí v Bratislave
Premiér Fico žiada NATO o posilnenie protivzdušnej obrany Slovenska: Rutte reagoval na stretnutí v Bratislave
Bratislava

Zahraničné

Vladimir Putin s Alinou
Tajomstvo Putinovej spálne je odhalené: Svoju gymnastku podvádzal s inou! Tínedžerka vedela, čo má robiť
Zahraničné
Ilustračné foto
Americký súd zablokoval novú volebnú mapu Texasu zvýhodňujúcu republikánov
Zahraničné
Ilustračné foto
Ukrajinská opozícia blokovala parlament: Požaduje demisiu vlády
Zahraničné
Dym stúpa po izraelskom
Izraelský úder na utečenecký tábor na juhu Libanonu zabil 11 ľudí, uviedol Bejrút
Zahraničné

Prominenti

Kontroverzné priznanie Rytmusovej manželky
Kontroverzné priznanie Rytmusovej manželky Jasminy: Milujem peniaze!... A toto je dôvod prečo
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Dcéra Claudie Schiffer je
Dcéra Claudie Schiffer je brutálne HOT: Krásna ako mama a... Pozrite na ten bujný dekolt!
Zahraniční prominenti
Eva Twardzik
Evita v Dunaji zabíja jedného hrdinu za druhým, inšpirovala sa svojim dedkom? Mrazivé spomienky na vojnu
Domáci prominenti
Známa Slovenka 3 mesiace
Známa Slovenka 3 mesiace po ROZCHODE: Je opäť ZADANÁ... Doslova žiari!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Najzdravší alkohol? Odborníci prehovorili:
Najzdravší alkohol? Odborníci prehovorili: TENTO DRINK môže byť pre telo prekvapivo výhodný!
Zaujímavosti
KVÍZ: Ako dobre poznáte
KVÍZ: Ako dobre poznáte svoje srdce?
vysetrenie.sk
Najdlhší a najzáhadnejší rok
Najdlhší a najzáhadnejší rok modernej HISTÓRIE: Dostal DVE SEKUNDY navyše! Bude sa to opakovať aj v budúcnosti?
Zaujímavosti
Lekár šokoval internet: Rýchly
Lekár šokoval internet: Rýchly TRIK na bolesť hrdla, ktorý máte doma! Zaberie za PÁR SEKÚND
Zaujímavosti

Dobré správy

Zvažujete hypotéku aj vy?
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
mojdom.sk
FOTO Lipový med
TEST Vyskúšali sme pravý slovenský med od tohto výrobcu: Potešila nás aj jedna novinka
Domáce
Úspešná rodinná značka zaujala
Úspešná rodinná značka zaujala aj v známej relácii: Slováci teraz môžu využiť špeciálnu zľavu
plnielanu.sk
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk

Ekonomika

TOP 20 najziskovejších firiem Slovenska: Kto zarába najviac a prečo? (veľký prehľad)
TOP 20 najziskovejších firiem Slovenska: Kto zarába najviac a prečo? (veľký prehľad)
Ceny kakaa padajú, ušetríme na mikulášskych čokoládkach? Analytik vysvetľuje, čo sa deje na trhu!
Ceny kakaa padajú, ušetríme na mikulášskych čokoládkach? Analytik vysvetľuje, čo sa deje na trhu!
Konsolidácia nefunguje? Brusel neverí našim plánom: Deficit neklesne tak, ako očakáva vláda!
Konsolidácia nefunguje? Brusel neverí našim plánom: Deficit neklesne tak, ako očakáva vláda!
Křetínský zakladá s Francúzmi nového energetického giganta: Slovenské elektrárne ostávajú bokom
Křetínský zakladá s Francúzmi nového energetického giganta: Slovenské elektrárne ostávajú bokom

Šport

O všetkom je rozhodnuté: Slovenskí sokoli spoznali kvarteto možných súperov v baráži o MS!
O všetkom je rozhodnuté: Slovenskí sokoli spoznali kvarteto možných súperov v baráži o MS!
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
VIDEO Brutálnu bitku hráčov museli upokojiť až ťažkoodenci: Vzduchom lietali päste a obušky
VIDEO Brutálnu bitku hráčov museli upokojiť až ťažkoodenci: Vzduchom lietali päste a obušky
Ostatné
VIDEO Víťazné oslavy pod Tatrami: Ani Slovan nenašiel recept na defenzívu Popradu
VIDEO Víťazné oslavy pod Tatrami: Ani Slovan nenašiel recept na defenzívu Popradu
Tipsport liga
Erik Černák vs. Šimon Nemec: Online prenos zo zápasu Tampa Bay – New Jersey
Erik Černák vs. Šimon Nemec: Online prenos zo zápasu Tampa Bay – New Jersey
NHL

Auto-moto

NDS musela toho roku prvýkrát zasahovať pre sneh. Sypače sypali a 20 ton vysypali
NDS musela toho roku prvýkrát zasahovať pre sneh. Sypače sypali a 20 ton vysypali
Doprava
FOTO: DS N4 a DS N8: Takto si predstavujú luxus pod Eiffelovkou
FOTO: DS N4 a DS N8: Takto si predstavujú luxus pod Eiffelovkou
Novinky
Fiat 600 Sport - pre väčšiu zábavu
Fiat 600 Sport - pre väčšiu zábavu
Novinky
PRVÁ JAZDA: Leapmotor B10 prekvapí nielen cenou
PRVÁ JAZDA: Leapmotor B10 prekvapí nielen cenou
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Chcete, aby boli vaši zamestnanci spokojní? Vsaďte na trend human-centric leadership
Chcete, aby boli vaši zamestnanci spokojní? Vsaďte na trend human-centric leadership
Pre zamestnávateľov
10 najčudnejších povolaní minulosti, o ktorých ste pravdepodobne nikdy nepočuli
10 najčudnejších povolaní minulosti, o ktorých ste pravdepodobne nikdy nepočuli
Motivácia a inšpirácia
5 najčastejších pracovných problémov a ako sa s nimi vysporiadať
5 najčastejších pracovných problémov a ako sa s nimi vysporiadať
Vyhorenie
7 užitočných tipov, ako podporiť kolegu, ktorý prežíva náročné obdobie
7 užitočných tipov, ako podporiť kolegu, ktorý prežíva náročné obdobie
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Zbierka 13 chutných receptov na vianočné strojčekové pečivo (kukuričky alebo linecké pečivo)
Zbierka 13 chutných receptov na vianočné strojčekové pečivo (kukuričky alebo linecké pečivo)
Cesto z Margotky a poleva z Ľadových gaštanov. Vyskúšajte srdiečka, ktoré rozvoňajú celú kuchyňu.
Cesto z Margotky a poleva z Ľadových gaštanov. Vyskúšajte srdiečka, ktoré rozvoňajú celú kuchyňu.
Čínske rezance s kuracím: Hotové za 15 minút, chuť ako z bistra
Čínske rezance s kuracím: Hotové za 15 minút, chuť ako z bistra
Výber receptov
Hovädzie v paradajkovej omáčke: Recept na tradičný obed
Hovädzie v paradajkovej omáčke: Recept na tradičný obed
Hovädzie stehno

Technológie

Vedci potvrdili zásadnú teóriu, ktorá otvára dvere k lietadlám rýchlejším než rakety. Z Bratislavy do Los Angeles sa budeme môcť dostať za menej ako hodinu
Vedci potvrdili zásadnú teóriu, ktorá otvára dvere k lietadlám rýchlejším než rakety. Z Bratislavy do Los Angeles sa budeme môcť dostať za menej ako hodinu
Technológie
Lovci „mamutov“ dorazili aj na Slovensko: Obávaný podvod Telekopye už funguje aj u nás, takto prebieha
Lovci „mamutov“ dorazili aj na Slovensko: Obávaný podvod Telekopye už funguje aj u nás, takto prebieha
Bezpečnosť
Najpokročilejší model na predpovedanie počasia je tu: WeatherNext 2 od Googlu ťa pripraví aj na najhoršie
Najpokročilejší model na predpovedanie počasia je tu: WeatherNext 2 od Googlu ťa pripraví aj na najhoršie
Technológie
AKTUÁLNE: Internet skolaboval a weby po celom svete padajú, vrátane slovenských. Čo sa deje a ako dlho to bude trvať?
AKTUÁLNE: Internet skolaboval a weby po celom svete padajú, vrátane slovenských. Čo sa deje a ako dlho to bude trvať?
Správy

Bývanie

Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Na Slovensku rastie záujem o hypotéky: Táto banka vám dá teraz mimoriadnu zľavu
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?
Týmto pravidlám pri praní sme verili dekády, no dnes už neplatia. Ktoré zastarané postupy stále používame?
Rodina urobila dobre, keď starú stavbu nezbúrala. Vnútro je jednoduché, ale uctili si v ňom tradičné bývanie
Rodina urobila dobre, keď starú stavbu nezbúrala. Vnútro je jednoduché, ale uctili si v ňom tradičné bývanie
Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook
Obrazoviek sa nezbavujte, len im nastavte hranice. 6 tipov na vytvorenie domova, kde ľahšie odložíte mobil aj notebook

Pre kutilov

Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Je AKU reťazová píla iba slabší súrodenec benzínovej píly? Lukáš vám v teste ukáže, či sa vám jej kúpa oplatí
Náradie
Lúskate orechy celý život zle? Tento geniálny trik vám konečne zaručí dokonalé polovičky
Lúskate orechy celý život zle? Tento geniálny trik vám konečne zaručí dokonalé polovičky
Recepty
Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Prečo sa vám rosia okná a ako ich pred zimou nastaviť, aby ste ušetrili na vykurovaní
Údržba a opravy
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Urobte si doma tie najchrumkavejšie čipsy! Stačí pár zemiakov a trik, ktorý mení všetko
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ktoré znamenia majú najväčší dar intuície? Pozrite sa spolu s nami na astrologickú 5-tku šiesteho zmyslu
Partnerské vzťahy
Ktoré znamenia majú najväčší dar intuície? Pozrite sa spolu s nami na astrologickú 5-tku šiesteho zmyslu
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kakao lacnie rekordným tempom:
Domáce
Kakao lacnie rekordným tempom: Bude Mikuláš konečne lacnejší? Slová analytika Slovákov nepotešia!
Vladimir Putin s Alinou
Zahraničné
Tajomstvo Putinovej spálne je odhalené: Svoju gymnastku podvádzal s inou! Tínedžerka vedela, čo má robiť
Ilustračné foto
Zahraničné
MIMORIADNE Obe komory Kongresu USA schválili zverejniť VŠETKY Epsteinove spisy, na rade je prezident Trump
Desivý útok Ruska: Prvýkrát
Zahraničné
Desivý útok Ruska: Prvýkrát musela krajina NATO evakuovať dve obce! Požiar tankera spôsobil hrôzu

Ďalšie zo Zoznamu