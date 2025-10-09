Štvrtok9. október 2025, meniny má Dionýz, zajtra Slavomíra

Trump oznamuje historickú dohodu: Izrael a Hamas si majú vymeniť rukojemníkov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Oded Balilty)
WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil, že Izrael a palestínske militantné hnutie Hamas sa dohodli na prvej fáze jeho mierového plánu, ktorý predstavil na konci septembra. Egyptské štátne médiá zároveň informovali, že podľa sprostredkovateľov sa obe strany dohodli na ukončení vojny v Pásme Gazy, výmene rukojemníkov a väzňov a povolení vstupu pomoci do tejto palestínskej enklávy. Informuje o tom správa agentúry AFP.

„S veľkou hrdosťou oznamujem, že Izrael a Hamas súhlasili s prvou fázou nášho mierového plánu. To znamená, že VŠETCI rukojemníci budú čoskoro prepustení a Izrael stiahne svoje vojská na dohodnutú líniu ako prvý krok k silnému, trvalému a večnému mieru,“ napísal Trump na platforme Truth Social. „Je to VEĽKÝ deň pre arabský a moslimský svet, Izrael, všetky susedné národy a Spojené štáty americké a ďakujeme sprostredkovateľom z Kataru, Egypta a Turecka, ktorí s nami spolupracovali, aby sa táto historická a bezprecedentná udalosť mohla stať skutočnosťou,“ dodal.

Dohoda o prímerí je na dosah

Vyhlásenie amerického prezidenta prišlo len pár hodín po tom, ako avizoval, že mierová dohoda medzi Izraelom a Hamasom je „veľmi blízko“. V reakcii na Trumpove oznámenie vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu, že Izrael „s Božou pomocou“ privezie domov všetkých rukojemníkov zadržiavaných Hamasom v Pásme Gazy.

Dohodu o prvej fáze prímeria medzi obomi stranami konfliktu potvrdil aj Katar. „Sprostredkovatelia oznamujú, že dnes večer bola dosiahnutá dohoda o všetkých ustanoveniach a mechanizmoch implementácie prvej fázy dohody o prímerí v Gaze, ktorá povedie k ukončeniu vojny, prepusteniu izraelských rukojemníkov a palestínskych väzňov a vstupu humanitárnej pomoci. Podrobnosti budú oznámené neskôr,“ napísal v príspevku na platforme X hovorca katarského ministerstva zahraničných vecí.

Hamas potvrdil dohodu o ukončení vojny

Palestínske militantné hnutie Hamas vo štvrtok potvrdilo, že dosiahlo dohodu o ukončení vojny v Pásme Gazy s Izraelom. Amerického prezidenta Donalda Trumpa vyzvalo, aby prinútil Izrael dohodu plne implementovať, informuje správa agentúry AFP a Reuters. Hamas oznámil, že „dosiahol dohodu o ukončení vojny v Gaze, stiahnutí okupačných síl, prístupe humanitárnej pomoci a výmene väzňov“. Hnutie tak potvrdilo Trumpove vyhlásenie, že obe strany sa dohodli na prvej fáze jeho mierového plánu, ktoré šéf Bieleho domu zverejnil len chvíľu predtým. Militanti Trumpa a ostatné strany zároveň vyzvali, aby Izraelu „nedovolil vyhýbať sa alebo odkladať implementáciu toho, čo bolo dohodnuté“.

„Potvrdzujeme, že obete nášho ľudu nebudú márne a že zostaneme verní nášmu sľubu – nikdy sa nevzdáme národných práv nášho ľudu, kým nedosiahneme slobodu, nezávislosť a sebaurčenie,“ vyhlásil Hamas. Hnutie sa tiež poďakovalo americkému prezidentovi, Kataru, Egyptu a Turecku za ich sprostredkovateľské úsilie.

Zdroj z Hamasu pre AFP uviedol, že hnutie vymení 20 živých izraelských rukojemníkov za 2000 palestínskych väzňov ako súčasť prvej fázy dohody o ukončení konfliktu v Gaze. Táto výmena sa podľa neho uskutoční do 72 hodín od implementácie dohody, ktorú by obe strany mali podpísať vo štvrtok.

Prepustenie izraelských rukojemníkov

Izrael by sa na základe dohody o ukončení vojny s palestínskym militantným hnutím Hamas mohol z vopred odsúhlasených častí Gazy začať sťahovať hneď, ako túto dohodu schváli izraelská vláda. Agentúru AP o tom informoval anonymný zdroj z Bieleho domu, podľa ktorého by následne Hamas mohol prepustiť zadržiavaných izraelských rukojemníkov. Americký prezident Donald Trump pre televíziu Fox News uviedol, že stať by sa tak mohlo už v pondelok.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v oficiálnom vyhlásení potvrdil, že v súvislosti s touto dohodou zvolá zasadnutie vlády, informoval portál The Times of Israel (TOI). „Veľký deň pre Izrael. Zajtra (štvrtok) zvolám vládu, aby dohodu schválila a priviedla všetkých našich drahých rukojemníkov domov,“ potvrdil. Vo vyjadrení Netanjahu podľa TOI tiež poďakoval Trumpovi „za oddanosť tejto posvätnej misii oslobodiť našich rukojemníkov“.

Prvé kroky dohody sa rysujú

Televízia BBC s odvolaním sa na svoj zdroj uvádza, že po schválení by stiahnutie Izraela na dohodnutú líniu malo trvať menej ako 24 hodín. Po odchode izraelských jednotiek bude mať Hamas 72 hodín na prepustenie rukojemníkov, ktorých v Pásme Gazy zadržiava. Dodal, že Izrael počas prvých piatich dní povolí vstup 400 nákladných vozidiel s humanitárnou pomocou do Pásma Gazy, pričom ich počet sa bude v neskorších fázach postupne zvyšovať, vysvetľuje BBC.

Agentúru AP iný zdroj informoval, že Hamas plánuje všetkých 20 izraelských rukojemníkov, ktorí sú stále nažive, prepustiť už tento víkend. Zosnulí rukojemníci budú údajne prepustení v ďalších fázach. Nie je zatiaľ jasné, či strany dosiahli pokrok aj v citlivejších otázkach týkajúcich sa budúcnosti Pásma Gazy, ako je odzbrojenie Hamasu či konečné spravovanie tohto vojnou zničeného územia, pripomína AP.

Guterres vyzval na dodržiavanie prvej fázy mierovej dohody

Generálny tajomník OSN António Guterres privítal dohodu o prvej fáze mierového plánu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorý sprostredkoval americký prezident Donald Trump. Guterres zároveň všetky strany vyzval, aby jej podmienky „plne dodržiavali“. Informujú o tom agentúry AFP a AP. „Všetci rukojemníci musia byť prepustení dôstojným spôsobom. Musí byť zabezpečené trvalé prímerie. Boje musia raz a navždy skončiť,“ vyhlásil Guterres. Zdôraznil tiež, že do vojnou zničeného Pásma Gazy „musí byť zabezpečený“ okamžitý a neobmedzený prístup humanitárnej pomoci.

Generálny tajomník zároveň uviedol, že OSN bude podporovať úplnú realizáciu dohody a je pripravená zvýšiť dodávky humanitárnej pomoci do palestínskej enklávy. „Vyzývam všetky zainteresované strany, aby využili túto významnú príležitosť na vytvorenie dôveryhodnej politickej cesty k ukončeniu okupácie, uznaniu práva palestínskeho ľudu na sebaurčenie a dosiahnutiu dvojštátneho riešenia, ktoré umožní Izraelčanom a Palestínčanom žiť v mieri a bezpečí,“ dodal Guterres.

Trumpov najlepší mierový plán

Mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa týkajúci sa konfliktu v Pásme Gazy je síce všeobecný, ale zatiaľ zostáva najlepším návrhom „na stole“. Uviedol to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre televíziu RT uverejnenom v stredu, informuje správa agentúry Reuters. „Americký prezident Donald Trump navrhol 20 bodov, ktoré obsahujú slovo ‚štátnosť‘. Všetko je však formulované vo veľmi všeobecných pojmoch,“ povedal Lavrov v rozhovore, ktorý bol čiastočne uverejnený na webovej stránke ruského ministerstva zahraničných vecí. 

„V tejto súvislosti je otázkou len to, čo zostane z Pásma Gazy. Nie je tam žiadna zmienka o Západnom brehu Jordánu. Sme však realisti. Chápeme, že je to to najlepšie, čo je v súčasnosti 'na stole',“ dodal Lavrov. Trumpov plán je podľa neho „najlepšou možnosťou z hľadiska prijateľnosti pre arabských predstaviteľov a 'neodmietnutia' Izraelom, čo je spôsob, akým by som charakterizoval postoj (izraelského premiéra) Benjamina Netanjahua“.

Rusko podporuje Trumpov mierový plán

Rusko vyjadrilo podporu Trumpovmu plánu hneď po tom, ako ho šéf Bieleho domu minulý týždeň predstavil, a dúfa, že sa ho podarí zrealizovať. Moskva kritizovala izraelské vojenské operácie v Pásme Gazy od vypuknutia konfliktu s palestínskym militantným hnutím Hamas v októbri 2023. Rusko tiež dlhodobo tvrdí, že dvojštátne riešenie je jediným spôsobom, ako vyriešiť tento konflikt, pripomína Reuters.

Viac o téme: VojnaDohodaPrímerieDonald TrumpIzraelHamasPásmo Gaza
