Babiš kráča k neohrozenému víťazstvu vo voľbách: Jednofarebnú vládu nezloží, Fialovo SPOLU výrazne zaostáva

PRAHA - Parlamentné voľby v Českej republike sú na konci a k jednoznačnému víťazstvo smeruje hnutie ANO Andreja Babiša. Hlasovať mohli dnes voliči do 14:00 hodiny. Prvé čísla priniesli hneď niekoľko prekvapení a sebavedomí hráči z prieskumov výrazne prepadli.
- parlamentné voľby v Českej republike sa skončili,
- hnutie Andreja Babiša ANO smeruje k víťazstvu,
- vláda Petra Fialu sa už po sčítaní väčšiny okrskov takmer s určitosťou končí,
- hnutie ANO malo hneď po prvých sčítaniach hlasov výrazný náskok, ktorý začal pozvoľna klesať s pripočitávaním väčších miest, šok zažívajú subjekty ako SPD či Stačilo!, ktoré sa oproti prieskumom výrazne prepadli.
17:32 Komunisti a sociálni demokrati sa tento rok do Snemovne nevrátia. Protestné hnutie Stačilo!, za ktoré kandidovali, podľa prepočtu ČTK vo voľbách nedostane potrebných najmenej päť percent hlasov.
17:28 Podpredseda hnutia ANO Karel Havlíček pre novinárov povedal, že rokovania o spolupráci sa začnú už v sobotu večer. ANO podľa predbežných výsledkov volieb do Poslaneckej snemovne českého parlamentu vedie s 35,83 percenta hlasov nad koalíciu SPOLU s 22,37 percenta. Informuje správa stanice CNN Prima News a údaje Českého štatistického úradu (ČSÚ).
17:20 Český premiér Petr Fiala (ODS) v sobotu reagoval na priebežné výsledky volieb do Poslaneckej snemovne českého parlamentu, podľa ktorých vedie hnutie ANO Andreja Babiša. Uviedol, že výsledky sa nevyvíjajú podľa jeho predstáv. Informuje spravodajský server iDnes.cz a stanica ČT24.
17:11 Hnutie Stačilo! bude podľa predsedníčky komunistov Kataríny Konečnej pokračovať napriek terajšiemu neúspechu v parlamentných voľbách. Na tlačovej konferencii v Ostrave uviedla, že si želá, aby ľavicové problémy našli vo všetkých ďalších voľbách svoje zastúpenie. Poďakovala voličom aj kandidátom. Poznamenala, že počas kampane hnutie čelilo brutálnym útokom.
17:10 SPD má podľa svojho predsedu Tomia Okamuru stále ambíciu byť vo vláde, záležať bude aj na tom, či ANO a SPD dajú dokopy väčšinu aspoň 101 hlasov v novej snemovni. Okamura to povedal novinárom vo volebnom štábe SPD v pražskom hoteli Don Giovanni. Prípadná koalícia opretá iba o 101 hlasov však podľa neho nemusí byť dostatočne stabilná.
17:06 Víťazom tohtoročných parlamentných volieb je podľa prepočtu ČTK hnutie ANO. Získalo priebežne 36,31 percenta hlasov. Na druhom mieste je zatiaľ Spolu s 22,01 percenta a tretí STAN s 10,86 percenta. Miesta v snemovni majú istí ešte Piráti s 8,27, SPD s 8,06 a Motoristi so 6,9 percenta hlasov.
17:00 Predseda strany PRO Jindřich Rajchl bude podľa dnešného prepočtu ČTK jedným z nových poslancov SPD. Líder protivládnych protestov viedol jej moravskosliezsku kandidátnu listinu a v regióne s prehľadom získal najviac prednostných hlasov, podľa priebežných výsledkov vyše 28 percent.
16:50 Predsedníčka Trikolory Zuzana Majerová a ekonómka Markéta Šichtařová zo Slobodných sa stanú podľa prognózy ČTK novými poslankyňami hnutia SPD. Majerová vedie kandidátku hnutia Tomia Okamuru v Zlínskom kraji, Šichtařová je pražskou jednotkou kandidátnej listiny SPD. Do Snemovne sa Majerová vráti po štyroch rokoch. Pôvodne bola poslankyňou ODS.
16:47 Po zrátaní viac ako 80 percent volebných okrskov je jasné, že Andrej Babiš sa stane víťazom parlamentných volieb 2025. Otázkou bude už iba skladanie koaličnej vlády, keďže ANO ju samo nezloží. V hre je podpora zo strany Motoristov a SPD. SPD už medzitým prisľúbilo hnutiu ANO podporu aj menšinovej vlády.
16:46 V parlamentných voľbách víťazilo po sčítaní troch štvrtín okrskov ANO so 36,94 percenta hlasov pred Spolu, ktoré malo 21,56 percenta. Tretí bol STAN s 10,73 percenta. Do snemovne by sa dostalo šesť zoskupení. Pod päťpercentnou hranicou potrebnou na vstup do snemovne zostáva Stačilo! s 4,54 percenta, vyplýva z výsledkov na webe voľby.cz.
16:30 Predseda Starostov a nezávislých (STAN) Vít Rakúšan dnes pri príchode do volebného štábu hnutia poďakoval voličom za vysokú účasť pri hlasovaní. Výsledky volieb zatiaľ komentovať nechcel, vyzdvihol iba priebežnú tretiu pozíciu STAN. Po sčítaní polovice hlasov malo najväčšiu podporu ANO s 38,16 percenta, nasledovala koalícia Spolu s 20,45 percenta a STAN s 10,57 percenta.
16:20 S nižším než očakávaným výsledkom je hnutie SPD pripravené podporiť menšinovú vládu hnutia ANO. Zatiaľ sa črtajúci výsledok SPD a spolupracujúcich zoskupení pod desať percent sa nedá označiť za úspech. Zdá sa, že časť voličov prešla k hnutiu ANO. Novinárom to dnes povedal podpredseda SPD Radim Fiala. Zásadné podľa neho je, že skončí vláda terajšieho premiéra Petra Fialu (ODS).
16:15 Priebežné volebné výsledky sleduje člen predsedníctva ANO a bývalý predseda Poslaneckej snemovne českého parlamentu Radek Vondráček podľa svojich slov s rezervou. Dodal však, že situácia zatiaľ vyzerá dobre. Novinárom vo volebnom štábe na pražskom Chodove v sobotu popoludní povedal, že Slovensko bolo v českej kampani zneužité, informuje spravodajkyňa.
15:58 Sčítaných je viac ako 50 percent volebných okrskov. ANO 2011 má v tejto chvíli 38,27 percent, SPOLU 20,31 percent a STAN 10,56 percent. Ďalšie subjekty sú pod dvojcifernou hranicou. Aj keď v prieskumoch sa SPD umiestňovalo na úrovniach 10 percent, momentálne stráda na 8,32 percentách.
15:50 Podľa predikcie spoločnosti Blindspot AI získa hnutie ANO v parlamentných voľbách zhruba 35 percent hlasov, koalícia Spolu tvorená ODS, TOP 09 a ľudovci by mala mať približne 23 percent a hnutie STAN takmer 11,5 percenta hlasov. Bezmála deväť percent predpoveď prisudzuje Pirátom, necelých osem percent kandidátke SPD a zhruba sedem percent Motoristom. Pod päťpercentnou hranicou potrebnou na vstup do snemovne podľa predikcie zostane zoskupenie Stačilo!, za ktoré kandidujú okrem iného komunisti a sociálni demokrati. Prognózu má ČTK k dispozícii.
15:48 Na českom veľvyslanectve v Kyjeve v tohtoročných českých parlamentných voľbách hlasovalo 42 občanov. Voľby prebiehali pokojne a ruské útoky ich nenarušili, informoval dnes ČTK vedúci konzulárneho oddelenia Martin Mužík. V zozname bolo zapísaných 39 voličov, ale prichádzali aj ľudia s voličskými preukazmi. Rovnako ako v prvý deň sa tiež dnes hlasovalo v pokojnej atmosfére a poplach nebol vyhlásený, poznamenal konzul.
15:45 V parlamentných voľbách víťazilo po sčítaní tretiny okrskov ANO so 38,95 percenta hlasov pred Spolu, ktoré malo 19,69 percenta. Tretí bol STAN s 10,55 percentami. Do snemovne by sa dostalo šesť zoskupení, vyplýva z výsledkov na webe voľby.cz. Hnutie SPD malo na štvrtom mieste 8,38 percenta. Piati Motoristi 7,32 percenta. Piráti získali 7,31 percenta. Stačilo! získalo 4,68 percenta.
15:32 V parlamentných voľbách víťazilo po sčítaní pätiny okrskov ANO so 39,21 percentami hlasov pred Spolu, ktoré malo 19,41 percenta. Tretí bol STAN s 10,7 percenta. Do snemovne by sa dostalo šesť zoskupení, vyplýva z výsledkov na webe voľby.cz.
15:26 Prvou obcou na Vysočine, kde dnes boli spočítané hlasy v parlamentných voľbách, bol Vanov na Jihlavsku. Najviac hlasov tam získalo hnutie ANO, hlasovalo za ne 22 z 50 hlasujúcich.Voličská účasť tam podľa webu voľby.cz dosiahla 68,49 percenta, čo je menej ako pred štyrmi rokmi. Vo volebnom zozname bolo 73 ľudí, hlasy boli spočítané necelú polhodinu po tom, ako sa o 14.00 h uzavreli volebné miestnosti.
15:20 Vláda s hnutím ANO reprezentovaným predsedom Andrejom Babišom nie je podľa šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu možná. Nič ako ANO bez Babiša pritom podľa neho neexistuje. Benda to dnes povedal novinárom pri príchode do volebného štábu koalície Spolu, ktorú okrem ODS tvoria KDU-ČSL a TOP 09. Verí tomu, že koalícia vo voľbách uspeje.
15:14 Najnovšie sčítanie hlasov je už nad 15 percentami všetkých okrskov. Babišovo ANO 2011 si drží suverénne výrazný náskok. Počty hlasov pre ANO sa blížia k 100-tisíc. Subjektu Stačilo! sa nedarí ani po zrátaní ďalších okrskov dostať cez 5 percent.
15:06 V parlamentných voľbách víťazilo po sčítaní piatich percent okrskov ANO so 39,65 percenta hlasov pred Spolu, ktoré malo 19,16 percenta. Tretí bol STAN s 10,72 percenta. Do snemovne by sa dostalo šesť zoskupení, vyplýva z výsledkov na webe voľby.cz. Hnutie SPD malo na štvrtom mieste 8,33 percenta. Piati Motoristi 7,76 percenta. Piráti získali 6,52 percenta. Stačilo! získalo 4,69 percenta.
15:00 Podľa českej polície neboli počas volieb prítomné žiadne nežiadúce javy a v drvivej väčšine voľby prebehli pokojne a podľa plánu.
14:56 Najpopulárnejším kandidátom na českého premiéra je podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti STEM pre stanicu CNN Prima News Andrej Babiš z ANO. Vo funkcii predsedu vlády by ho chcelo 21 percent respondentov, druhé miesto obsadil podpredseda ANO Karel Havlíček s 13 percentami a súčasný premiér Petr Fiala (ODS) skončil tretí s 12 percentami.
14:36 Štátna televízia ČT24 zverejnila predbežný model tempa zrátavania hlasov z minulých volieb. Podľa neho je jasné, kedy možno očakávať celistvejšie výsledky volieb. Kľúčová bude zrejme 17:00 až 18:00 hodina.
14:31 Na oficiálnom portáli volby.cz už nabiehajú prvé výsledky a už z nich je jasné, že hnutie ANO Andreja Babiša má náskok hneď na úvod. Zrátaných je však ešte len 0,08 percent okrskov.
14:28 Volebná účasť v tohtoročných parlamentných voľbách sa dnes popoludní pohybovala v niektorých miestach až okolo 75 percent. Výnimkou nie sú ani lokality, kde prišlo voliť viac ako 90 percent voličov. Účasť zvyšujú tiež ľudia s voličskými preukazmi. V niektorých krajoch by mohla byť vyššia ako pri minulých voľbách do snemovne, napríklad v Ústeckom kraji. Viac ľudí tam prišlo napríklad vo vylúčených lokalitách. Vyplýva to zo zistení ČTK pri okrskových komisiách alebo zástupcov radníc. V roku 2021 prišlo k parlamentným voľbám 65,4 percenta voličov.
14:04 V sobotu o 14.00 h sa v Česku zatvorili volebné miestnosti a komisie začali sčítavať odovzdané hlasy v deviatych voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu v histórii samostatnej ČR. Výsledky bude priebežne zverejňovať Český štatistický úrad (ČSÚ) a to, kto vo voľbách zvíťazil, by podľa odhadov malo byť jasné večer, informuje spravodajkyňa v Prahe.
12:59 Systém edokladov teraz opäť plne funguje. Ak majú niektorí používatelia naďalej problémy, pravdepodobne nesúvisia s piatkovými ťažkosťami, keď bol systém preťažený a eDoklady nebolo možné aktualizovať. Vyplýva to z informácií Digitálnej informačnej agentúry na sieti X. Nefunkčnosť systému komplikovala niektorým ľuďom od piatku preukazovanie totožnosti pri súčasných parlamentných voľbách, agentúra preto skôr odporučila, aby si do volebných miestností vzali aj klasický občiansky preukaz alebo pas.
11:43 Volebná účasť v druhý deň hlasovania do Poslaneckej snemovne českého parlamentu presiahla 50 percent. Niektoré volebné okrsky hlásia vyššiu účasť než v minulých voľbách, informuje stanica CNN Prima News. V Pardubickom kraji presiahla v sobotu účasť 60 percent. Podľa portálu novinky.cz je to pre región neobvyklé. Portál iDnes.cz informuje, že vyšší záujem o hlasovanie vo voľbách zaznamenali aj v Karlovarskom kraji na západe ČR, kde sa v piatok, v prvý deň hlasovania, dostavilo k urnám približne polovica oprávnených voličov. Účasť vyše 57 percent hlásia z Juhomoravského kraja.
11:02 Vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu v sobotu hlasovali aj poslanci hnutia ANO, bývalý minister školstva Robert Plaga a Radek Vondráček. Druhý menovaný na sociálnej sieti X zároveň kritizoval problémy s aplikáciou eDoklady.
10:23 Svoj hlas vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu v sobotu v Prahe odovzdal bývalý prezident Václav Klaus. Konštatoval, že volí zmenu, pretože ČR podľa neho zmenu potrebuje.
10:00 Pre požiar smetnej nádoby v blízkosti volebnej miestnosti museli v sobotu ráno v jednom z volebných okrskov v obci Strašice v okrese Rokycany v Plzenskom kraji na približne 15 minút prerušiť hlasovanie do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. K požiaru došlo v tesnej blízkosti volebnej miestnosti v budove reštaurácie. Na mieste zasahovali hasiči. Orgány nehlásia žiadnych zranených.
9:57 Na veľvyslanectve Českej republiky v Bratislave v piatok (3. 10.) večer odvolili vo voľbách do Poslaneckej snemovne českého parlamentu aj viacerí členovia Symfonického orchestru hlavného mesta Prahy FOK. Ďalšia časť členov hudobného telesa má prísť voliť v priebehu soboty.
9:24 Polícia doteraz v spojení s voľbami nezaznamenala žiadne incidenty. Povedal to hovorca policajného prezídia Ondrej Moravčík. K prípadným incidentom zriadili policajti v piatok vlákno na sieti X, kde o nich budú informovať. Polícia ako vždy aj v tohtoročných parlamentných voľbách posilnila služby v okolí volebných miestností.
9:08 Odvolil už aj Marian Jurečka.
8:32 Ťažkosti pri používaní elektronického občianskeho preukazu pri voľbách nie sú ani dnes vylúčené. Na sieti X to uviedla Digitálna a informačná agentúra (DIA). Úrad preto ľuďom odporúča, aby si do volebných miestností vzali aj klasický občiansky preukaz.
8:06 Počas prvého dňa sa volebná účasť podľa českých médií pohybovala okolo 40 a na niektorých miestach aj 50 percent. Voliť prišli všetci najvyšší ústavní činitelia a tiež lídri najsilnejších politických strán a hnutí, ktoré majú podľa prieskumov šancu dostať sa do snemovne. Ľudí na sociálnych sieťach vyzývali, aby prišli voliť a nenechali za seba rozhodovať iných.
8:00 Nová vláda bude podľa dopravných expertov čeliť úlohe zabezpečiť dostatočné financie pre rozvoj infraštruktúry. Výzvou bude nielen výstavba nových diaľnic, ale aj oprava a údržba ciest nižších tried či modernizácia železníc. Na otázku ČTK sa na tom zhodli dopravní experti Zdeněk Lokaj z ČVUT a Ivo Drahotský z Univerzity Pardubice.
O priazeň voličov sa v tohtoročných voľbách uchádza viac než 4 462 kandidátov, ktorých nominovalo 26 strán a hnutí vrátane jedinej oficiálnej koalície. Zvolených môže byť len 200 kandidátov na poslancov, takže na jedno poslanecké kreslo pripadá približne 22 uchádzačov.
Kto má reálnu šancu?
Voľby by podľa stávkových kurzov malo vyhrať opozičné hnutie ANO, ktoré v roku 2021 len tesne podľahlo teraz vládnucej koalícii Spolu, ktorú tvoria ODS, KDH a TOP 09. Časť miest v Snemovni pravdepodobne opäť obsadí SPD, Starostovia a Piráti. Šancu na návrat do poslaneckých lavíc majú komunisti a sociálni demokrati, ktorí tvoria väčšinu kandidátov hnutia Stačilo! To by spolu so stranou Motoristi sebe mohlo byť v Snemovni nováčikom.
Právo voliť má viac než osem miliónov českých občanov. Voliť môžu Česi starší ako 18 rokov, ktorí neboli pozbavení spôsobilosti na právne úkony. Pred hlasovaním sa musia vo volebných miestnostiach preukázať občianskym preukazom alebo cestovným pasom. Jeden z týchto dokladov by si mali vzhľadom na piatkové výpadky vziať so sebou, ak by mali problémy s eDokladmi.