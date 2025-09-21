AKTUÁLNE Veľká Británia, Kanada aj Austrália uznali Palestínu ako samostatný štát

LONDÝN - Premiéri Británie, Kanady aj Austrálie v nedeľu oznámili, že ich krajiny uznali Palestínsky štát. Informuje o tom agentúra AP a stanica Sky News.
Britský premiér Keir Starmer oznámil, že Spojené kráľovstvo oficiálne uznalo Palestínsky štát, a to aj napriek nesúhlasu, ktorému v súvislosti s takto avizovaným krokom čelilo zo strany USA aj Izraela. Rovnaké oznámenia bezprostredne pred Starmerom vydali aj austrálsky premiér Anthony Albanese a kanadský premiér Mark Carney. Starmer už v júli avizoval, že Spojené kráľovstvo uzná palestínsku štátnosť, pokiaľ Izrael nepodnikne „podstatné“ kroky vrátane dosiahnutia prímeria v Pásme Gazy.
Očakáva sa, že na nadchádzajúcom Valnom zhromaždení OSN budú tieto tri krajiny nasledovať aj viaceré ďalšie štáty vrátane Francúzska. Palestínsky štát pritom vo svete celkovo uznáva vyše 140 krajín, čo sú viac ako dve tretiny členov OSN. V máji a júni tohto roka sa k nim pridali aj Španielsko, Írsko, Slovinsko a Nórsko.
Spomedzi krajín v 27-členného eurobloku nezávislosť Palestínskeho štátu uznáva okrem už zmienených napríklad aj Švédsko, Cyprus, Maďarsko, Česko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko či aj Slovensko.
Dvaja izraelskí krajne pravicoví ministri vyzvali na anexiu Prejordánska
Dvaja izraelskí krajne pravicoví ministri sa v nedeľu vyslovili za anexiu okupovaného Predjordánska. Minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir aj minister financií Becalel Smotrič sa tak vyjadrili bezprostredne po tom, ako Británia, Kanada aj Austrália oficiálne uznali Palestínsky štát, píše agentúra AFP.
„Uznanie Palestínskeho štátu zo strany Británie, Kanady a Austrálie... si vyžaduje okamžité protiopatrenia: rýchle uplatnenie (izraelskej) suverenity v Judei a Samárii a úplné zrušenie Palestínskej samosprávy,“ uviedol Ben Gvir, pričom pre Izraelom okupované Predjordánsko použil uvedené izraelské pomenovanie. „Mám v úmysle predložiť návrh na (takéto) uplatnenie suverenity na nadchádzajúcom zasadnutí vlády,“ dodal. Obdobne sa vyjadril aj izraelský minister financií Becalel Smotrič, ktorý sa taktiež - ako už aj v minulosti - vyslovil za anexiu Západného brehu Jordánu.
„Tie dni, keď Británia a iné krajiny rozhodovali o našej budúcnosti, sú už preč. (Ich) mandát sa skončil a jedinou odpoveďou na tento protiizraelský krok je suverenita nad historickou vlasťou židovského národa v Judei a Samárii a trvalé odstránenie šialeného nápadu (na vznik) Palestínskeho štátu z agendy,“ uviedol Smotrič v príspevku na platforme X. „Pán premiér, teraz je na to správny čas a je to vo vašich rukách,“ dodal.
Izraelské ministerstvo zahraničných vecí medzičasom vyhlásilo, že uznanie Palestínskeho štátu nie je „ničím iným ako odmenou pre džihádistickú organizáciu Hamas,“ informuje agentúra DPA. „Vodcovia Hamasu sami otvorene priznávajú: toto uznanie je priamym výsledkom, 'plodom' masakry z 7. októbra,“ uviedol izraelský rezort diplomacie v príspevku na platforme X bez toho, aby menoval tri mocnosti, ktoré najnovšie Palestínsky štát uznali. „Nenechajte, aby vašu politiku diktovala džihádistická ideológia,“ dodal.