Vysoká zver sa v Anglicku vymkla kontrole: Pomôže propagácia diviny?

ANGLICKO - V súmračnom pološere Martin Edwards sleduje z posedu tiene prastarého lesa okolo seba a čaká. Sedí bez pohnutia a pozoruje okolie pomocou termokamery. Ani zajace akoby nevnímali jeho prítomnosť, kým nezamieri. Výstrel z pušky pretne ticho. K zemi padá srnec; jeden z mnohých kusov vysokej zveri, ktorá sa voľne preháňa v tejto časti lesa v juhoanglickom Hampshire, napísala agentúra AP.
