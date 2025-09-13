MIMORIADNY ONLINE USA varujú: Budeme brániť každý centimeter NATO, povedala americká veľvyslankyňa pri OSN

Sobota13. september 2025, meniny má Ctibor, Tobiáš, Tobias, zajtra Ľudomil, Radka

KYJEV/NEW YORK - Spojené štáty stoja za svojím spojencom z NATO a budú brániť každý centimeter územia aliancie, povedala dnes členom Bezpečnostnej rady americká veľvyslankyňa pri OSN Dorothy Shea. Poľsko požiadalo o mimoriadne zasadnutie po tom, ako ruské drony v stredu večer narušili jeho vzdušný priestor. Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzya odmietol tvrdenia, že Rusko malo za cieľ Poľsko. Podľa neho ruské drony, ktoré ruská armáda v ten deň použila na útok na ukrajinské ciele, nemali dosah na poľské územie.

Sheaová pripomenula, že Rusko v poslednom čase napriek tvrdeniam o tom, že si želá mier, zintenzívnilo svoje vzdušné útoky na Ukrajinu. "Takéto akcie, teraz s narušením vzdušného priestoru amerického spojenca - či už to bol zámer alebo nie - ukazujú obrovské pohŕdanie dobre myslenými americkými snahami tento konflikt ukončiť," vyhlásila americká diplomatka. Jej slová podľa agentúry Reuters zrejme mali za cieľ upokojiť amerických spojencov po tom, ako prezident Donald Trump vo štvrtok poznamenal, že narušenie poľského vzdušnhéo priestoru mohlo byť omylom. Poľské a aliančné lietadlá väčšinu dronov zostrelili, bolo to prvýkrát, čo sily NATO týmto spôsobom zakročili nad územím členského štátu aliancie.

Poľsko zaznamenalo 19 narušení svojho vzdušného priestoru dronmi. Za plánovanú akciu označili incident poľský vicepremiér Krzysztof Gawkowski či minister zahraničia Radoslaw Sikorski. Generálny tajomník NATO Mark Rutte dnes v reakcii na incident oznámil vznik operácie Eastern Sentry (Východná stráž), ktorá posilní ochranu východného krídla aliancie.

Spojené štáty sa pripojili k spoločnému vyhláseniu západných štátov

Už pred dnešným rokovaním Bezpečnostnej rady sa Spojené štáty pripojili k spoločnému vyhláseniu západných štátov, ktoré vyjadruje obavy z prieniku ruských dronov do poľského vzdušného priestoru a ktoré obviňuje Moskvu z porušenia medzinárodného práva a Charty OSN. Toto vyhlásenie pred dnešným mimoriadnym zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN prečítal štátny tajomník poľského ministerstva zahraničia Marcin Bosacki.

Podľa tvrdenia ruského diplomata Varšava nepredložila dôkazy, že by naozaj išlo o ruské zbraňové systémy, drony prileteli z ukrajinského územia. Ruský veľvyslanec uvádzal, že zo záberov z jedného miesta dopadu trosiek možno usudzovať, že išlo o ukrajinskú techniku. Ruské drony podľa neho majú dolet 700 kilometrov a tak vraj nebolo technicky možné, aby sa do Poľska dostali. Moskva podľa neho má záujem o dialóg s Varšavou, ak vraj ide Poľsku naozaj o upokojenie namiesto zosilňovania napätia.

