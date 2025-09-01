Húsíovia v Jemene vtrhli do kancelárií OSN: Zadržiavajú najmenej 11 zamestnancov

SANÁ - Najmenej 11 zamestnancov Organizácie Spojených národov (OSN) zadržali v nedeľu jemenskí povstalci húsíovia pri raziách v jej priestoroch v metropole Saná a meste Hudajdá. Došlo k nim krátko po tom, ako pri sobotňajšom izraelskom útoku prišiel o život húsijský premiér a niekoľko ministrov, informovala agentúra AFP.
„Dôrazne odsudzujem dnešnú novú vlnu svojvoľného zatýkania personálu OSN v Saná a Hudajde... ako aj násilné vniknutie do priestorov OSN a zhabanie majetku OSN,“ uviedol vo vyhlásení vyslanec OSN v Jemene Hans Grundberg. Húsíov Grundberg vyzval na „okamžité a bezpodmienečné“ prepustenie zamestnancov OSN. Ich zadržiavanie porušuje základnú povinnosť rešpektovať a chrániť bezpečnosť personálu OSN a jeho schopnosť plniť si povinnosti. Húsíovia sa k raziám zatiaľ nevyjadrili, no už v minulosti zadržali pracovníkov OSN a obvinili ich zo špionáže pre Spojené štáty.
V podobnom duchu sa vyjadril aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý tiež vyzval na prepustenie zadržaných zamestnancov OSN. "Ostro odsudzujem svojvoľné zadržanie najmenej 11 členov personálu OSN vo dne 31. augusta úradmi Húsíov," uviedol Guterres, ktorý skritizoval tiež zhabanie majetku OSN.
Podľa Grundberga húsíovia zadržiavajú celkovo 23 pracovníkov OSN, niektorých od roku 2021 a 2023. V januári povstalci zadržali osem pracovníkov OSN, dodal. Svetový potravinový program (WFP) krátko predtým v nedeľu oznámil, že jeden z jeho zamestnancov bol zadržaný v hlavnom meste Saná, ktoré od roku 2014 ovládajú povstalci. Bezpečnostný zdroj v Saná pre agentúru AFP uviedol, že pri raziách v priestoroch OSN povstalci zadržali celkom sedem zamestnancov WFP a troch pracovníkov Detského fondu OSN (UNICEF). Občianska vojna uvrhla Jemen do jednej z najhorších humanitárnych kríz na svete, pričom viac ako polovica obyvateľstva je odkázaná na pomoc.