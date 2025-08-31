MIMORIADNY ONLINE Ukrajina hlási úspech! Armáda obkľúčila ruské jednotky v Doneckej oblasti

KYJEV - Ukrajinská armáda obkľúčila okupačné ruské sily blízko mesta Dobropillja v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. Povedal to v sobotu rozhlasovej stanici Radio NV vojenský hovorca ukrajinskej armády Viktor Trehubov.
6:06 Ruský prezident Vladimir Putin pricestoval v sobotu do čínskeho mesta Tchien-ťin, kde sa spolu s lídrami približne 20 ďalších krajín zúčastní na summite organizovanom čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. S odvolaním sa na ruské a čínske štátne médiá o tom informovali agentúry AFP a Reuters.
6:03 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval v sobotu medzinárodných lídrov, aby vyvinuli tlak na Moskvu. Urobil tak pred cestou ruského prezidenta Vladimira Putina do Číny na summit Šanghajskej organizácie pre spoluprácu (ŠOS). Informovala o tom agentúra DPA.
Ruské jednotky blízko Dobropillje boli obkľúčené
"Aspoň zatiaľ boli ruské jednotky, ktoré postupovali na Dobropillju – táto ´krabí klepeta´ – odrezané a obkľúčené," povedal Trehubov. Mesto Dobropillja leží v Pokrovskom okrese, v súčasnosti zrejme najohrozenejšom sektore frontovej línie. Rusko v tomto regióne podľa ukrajinskej armády sústreďuje viac ako 110.000 vojakov.
Začiatkom tohto mesiaca sa objavili správy, že ruské jednotky postúpili smerom k diaľnici Dobropillja-Kramatorsk, obsadili pozície v blízkych osadách a údajne prerazili ukrajinskú obranu. Ukrajinské sily však tvrdia, že sa im v ťažkých bojoch minulý týždeň podarilo oslobodiť niekoľko miestnych obcí, vrátane dediny Novomychajlivka. Informácie tohto druhu nemožno priamo nezávisle overiť. Ruská armáda začala inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022 na rozkaz šéfa Kremľa Vladimira Putina. Napadnutá krajina sa odvtedy so západnou pomocou agresii bráni. V posledných mesiacoch Rusko zintenzívnilo svoju pozemnú ofenzívu na východe Ukrajiny, a to napriek diplomatickému úsiliu o ukončenie vojny. Za frontovou líniou Moskva naďalej pravidelne útočí na ukrajinské mestá a zabíja civilistov po celej krajine.