MIMORIADNY ONLINE Trump a Orbán diskutovali o vstupe Ukrajiny do EÚ: Prvé bilaterálne rokovanie Putin–Zelenskyj na obzore

KYJEV - Americký prezident Donald Trump počas svojho pondelňajšieho stretnutia s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským a ďalšími európskymi lídrami telefonoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a po tomto stretnutí sa telefonicky spojil aj s predsedom maďarskej vlády Viktorom Orbánom, aby prediskutovali, prečo Budapešť blokuje prístupové rokovania Ukrajiny s EÚ. Správu podľa servera 24.hu uviedla agentúra Bloomberg, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Situáciu sledujeme ONLINE.
6:10 Švajčiarsko je pripravené dať Putinovi imunitu pre mierové rokovania.
6:00 Biely dom plánuje uskutočniť trojstranné stretnutie prezidentov Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov v Budapešti. Informuje o tom portál Politico s odvolaním na nemenovaný zdroj z Trumpovej vlády a ďalších osôb blízkych vládnym predstaviteľom. Podobnú informáciu v utorok priniesol aj denník Guardian.
Americký prezident Donald Trump v pondelok večer na sociálnych sieťach napísal, že zavolal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a začal plánovať jeho stretnutie s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským, po ktorom by nasledoval trojstranný summit všetkých troch prezidentov. Šéf Bieleho domu európskym lídrom povedal, že takýto postup navrhol Putin, cituje agentúra Reuters zdroj z európskej delegácie.
Trump telefonoval Orbánovi, aby prediskutovali vstup Ukrajiny do EÚ
Podľa zdrojov Bloombergu európski lídri v jednej chvíli počas stretnutia v Bielom dome požiadali Trumpa, aby využil svoj vplyv na Orbána a vyvinul naňho tlak, aby prestal brániť vstupu Ukrajiny do EÚ. Počas telefonátu s Trumpom Orbán vyjadril záujem o usporiadanie stretnutia ruského a ukrajinského prezidenta v Maďarsku. Po pondelňajších rokovaniach americký prezident oznámil, že zorganizuje summit na úrovni lídrov medzi Ruskom a Ukrajinou, po ktorom bude nasledovať rokovanie, na ktorom sa zúčastní aj on.
Orbánov utorkový príspevok na Facebooku naznačil, že si vypočul požiadavky európskych lídrov týkajúcich sa prístupového procesu Ukrajiny k EÚ, ale že nemá v úmysle ustúpiť. Napísal, že členstvo Ukrajiny v EÚ neposkytuje žiadne bezpečnostné záruky a že viazanie členstva krajiny na bezpečnostné záruky je zbytočné a nebezpečné. Britský denník The Guardian v utorok uviedol, že stretnutie Putina a Zelenského by sa podľa nemenovaného vysokého predstaviteľa americkej vlády mohlo uskutočniť v Maďarsku.
Trump naznačil, že prvé stretnutie Putina a Zelenského by malo byť bilaterláne
Americký prezident Donald Trump v noci na stredu naznačil, že sa nezúčastní na pripravovanom stretnutí ruského prezidenta Vladimira Putina a prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského. Uviedol to v telefonickom rozhovore s konzervatívnym novinárom Markom Levinom. Informujeme podľa agentúr Reuters a AFP. Trump v pondelok večer na sociálnych sieťach napísal, že zavolal ruskému prezidentovi Putinovi a začal plánovať jeho stretnutie s prezidentom Ukrajiny Zelenským, po ktorom by nasledoval trojstranný summit všetkých troch prezidentov.
V stredajšom rozhovore zdôraznil že prvé stretnutie medzi ruským a ukrajinským lídrom by malo byť dvojstranné. „Práve to pripravujú,“ oznámil Trump s odkazom na stretnutie Putina a Zelenského. „Teraz si myslím, že by bolo lepšie, keby sa stretli bezo mňa, aby sme videli, ako to pôjde,“ konštatoval. Doplnil však, že ak to „bude potrebné“, je pripravený zúčastniť sa na rokovaní. Portál Politico a denník The Guardian v priebehu utorka s odvolaním na svoje zdroje informovali, že trojstranné stretnutie prezidentov by sa mohlo uskutočniť v Budapešti. Francúzsky prezident Emmanuel Macron ako miesto konania summitu navrhol Ženevu.
Levin sa tiež amerického prezidenta spýtal na to, ako vyvažuje záujmy všetkých zúčastnených strán počas aktuálnych rokovaní zameraných na ukončenie vojny. „Je to skôr inštinkt ako proces. Mám inštinkty,“ odvetil.