Poľská prokuratúra zisťuje, či bol chránený medveď zastrelený na Slovensku

KROSNO - Okresná prokuratúra v poľskom meste Krosno pri hraniciach s Prešovským krajom začala vyšetrovanie v súvislosti so smrteľným postrelením chráneného medveďa hnedého. Asi dvojročné zviera našiel minulý štvrtok v prihraničnej obci Lipowiec pracovník Magurského národného parku, informovala hovorkyňa prokuratúry v Krosne.
Podľa doterajších zistení medveďa zastrelili neznáma osoba najneskôr 14. augusta, a to na neznámom mieste. Jeho smrť spôsobila podľa prokuratúry významnú škodu. Telo zvieraťa previezli na veterinárnu kliniku v Gorliciach, kde sa potvrdila strelná rana.
Prokuratúra zároveň nevylučuje, že k postreleniu mohlo dôjsť na území Slovenska, kde sú vydávané povolenia na odstrel tohto druhu. Vyšetrovanie sa preto sústreďuje na určenie lokality zásahu a na zistenie, či mohlo ísť o nelegálny lov na území Poľska.
V rámci prebiehajúcich úkonov plánujú vyšetrovatelia vypočutie svedkov a vypracovanie znaleckého posudku, ktorý má objasniť mechanizmus vzniku zranenia a presnú príčinu smrti medveďa.