MIMORIADNY ONLINE Summit Trumpa a Putina na Aljaške: Prezidenti sa zhodli! Stretne sa ruský líder so Zelenským?

ANCHORAGE - Dlhoočakávaný spoločný summit prezidentov dvoch najväčších svetových mocností môže priniesť nové rozdelenie hraníc na mape sveta. Rokovať sa bude prevažne o Ukrajine, pričom jej prezident Volodymyr Zelenskyj na Aljašku nevycestoval. Verejnosť aj experti majú odlišné názory na to, čo tento summit prinesie. Biely dom o summite mlčí, zatiaľ čo Putinov poradca Dmitrij Peskov hovorí, že stretnutie lídrov potrvá 6 až 7 hodín.
- na základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške sa konal summit lídrov USA a Ruskej federácie
- hlavnou témou je ukončenie vojny na Ukrajine
- Trump sa počas týždňa pred európskymi lídrami vyjadril, že jeho cieľom je zabezpečiť prímerie
- Trump nemá v umýsle diskutovať o žiadnom delení územia (Ukrajiny)
- ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa nie je prítomný na rokovaniach
ONLINE
7:02 Hoci rokovania na Aljaške nepriniesli konkrétny výsledok, pre ruského prezidenta Vladimira Putina išlo o úspech, zhodujú sa komentátori. Podľa politického poradcu Iana Bremmera si Putin užíval, že s ním americký prezident Donald Trump zaobchádzal ako s rovnocenným partnerom. "Od červeného koberca pri príchode cez oficiálnu fotografiu pred nápisom ' Pursuing Peace' (úsilie o mier - pozn. red.) až po srdečné vyjadrenia na tlačovej konferencii," povedal Bremmer nemeckému týždenníku Die Zeit.
6:45 Americký prezident Donald Trump odovzdal počas piatkového summitu v Anchorage na Aljaške do rúk ruského prezidenta Vladimira Putina list od svojej manželky Melanie. Išlo o osobný list týkajúci sa ťažkej situácie detí na Ukrajine a v Rusku, a predovšetkým osudu unesených detí, informujeme v sobotu podľa správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na dvoch nemenovaných predstaviteľov Bieleho domu. Presný obsah listu Melanie Trumpovej však predstavitelia napriek všetkému nepriblížili. Prvá dáma USA, ktorá sa narodila v Slovinsku, nebola prítomná na summite na Aljaške, pripomína stanica Sky News.
6:32 Americký prezident Donald Trump svojmu ruskému náprotivku Vladimirovi Putinovi poskytol legitimitu, globálne pódium, nulovú zodpovednosť a nič za to nedostal, napísal v príspevku na sociálnej sieti X líder opozičných demokratov v Senáte Chuck Schumer. "Obávame sa, že to nebola diplomacia, ale len divadlo," uviedol Schumer. Putina nazval autoritárskym tyranom Vladimira Putina a pozastavil sa nad tým, že pre neho šéf Bieleho domu nechal rozvinúť červený koberec.
6:17 „Nabudúce v Moskve!“ Putin pozval Trumpa do ruského hlavného mesta, ale americký líder nedal žiadnu priamu odpoveď.
6:14 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho ruský náprotivok Vladimir Putin sa teraz zrejme stretnú na rokovaniach s cieľom ukončiť ruskú vojnu proti Ukrajine. Po rokovaní so šéfom Kremľa na Aljaške to v noci na dnes povedal americký prezident Donald Trump stanici Fox News. Zúčastniť sa stretnutia by sa podľa svojich slov mohol aj on sám.
"Myslím, že teraz budú dohovárať schôdzku medzi prezidentom Zelenským, prezidentom Putinom a mnou," povedal Trump v rozhovore s moderátorom Seanom Hannitym. "Teraz je naozaj na prezidentovi Zelenskom, aby to urobil. A povedal by som, že aj európske krajiny by sa mali do toho trochu zapojiť," dodal.
6:08 Trump povedal, že summit s Putinom hodnotí „desať z desiatich“. Americký prezident tiež opustil Aljašku.
6:05 Ruský prezident Vladimír Putin opustil Aljašku, informuje profil Nexta na sociálnej sieti X.
6:02 Biely dom zverejnil v piatok fotografiu usmievajúceho sa amerického prezidenta Donalda Trumpa po boku s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Snímka vznikla bezprostredne pred začiatkom rokovaní v Anchorage na Aljaške, informujeme podľa správy stanice Sky News. Tá dodala, že z Ukrajiny prichádzajú na adresu amerického privítania Putina na červenom koberci sklamané a nahnevané reakcie. Obaja prezidenti na spomínanej snímke stoja vedľa seba pod transparentom s nápisom „Usilujeme sa o mier“.
6:00 Prezident USA Donald Trump v noci na sobotu vyhlásil, že teraz je na ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom, aby nadviazal na aljašský summit medzi americkým lídrom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom a zabezpečil dohodu o ukončení tri roky trvajúcej ruskej invázie. Informujeme podľa správy agentúry AFP a stanice Sky News. „Teraz je naozaj na prezidentovi Zelenskom, aby to dotiahol do konca. A povedal by som, že aj európske krajiny sa musia trochu zapojiť, ale je to na prezidentovi Zelenskom,“ povedal Trump pre Fox News po summite s tým, že stretnutie s Trumpom v Anchorage hodnotí „desiatimi z desiatich“.
Trump sa s Putinom na Aljaške v mnohom zhodol
Americký prezident Donald Trump po skončení rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na spoločnej tlačovej konferencii v Anchorage na Aljaške uviedol, že sa vo viacerých bodoch zhodli, prímerie v bojoch na Ukrajine však nespomenul. Informujeme podľa správy stanice Sky News. Rokovania s Putinom v úzkom formáte, ktoré trvali takmer tri hodiny, označil Trump za „veľmi produktívne“. „Zhodli sme sa na mnohých, mnohých bodoch.... Povedal by som, že na niekoľkých dôležitých, ale ešte sme sa tam celkom nedostali, urobili sme určitý pokrok,“ dodal bez uvedenia akýchkoľvek podrobností.
Trump zároveň uviedol, že bude telefonicky kontaktovať ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského i partnerov zo Severoatlantickej aliancie (NATO), aby ich “informoval o dnešnom stretnutí“.“Začnem s niekoľkými telefonátmi a poviem im, čo sa odohralo,“ uviedol. „Mali sme mimoriadne produktívne stretnutie a na mnohých bodoch sme sa dohodli, zostáva ich už len veľmi málo,“ dodal Trump. „Niektoré nie sú až také významné, jeden je pravdepodobne najvýznamnejší, ale máme veľmi dobrú šancu sa tam dostať,“ citovala ho britská spravodajská stanica.
Krátka tlačová konferencia sa skončila bez toho, aby prezidenti odpovedali na otázky novinárov. Miesto toho Trump opätovne poďakoval Putinovi s tým, že sa „čoskoro“ pravdepodobne opäť porozprávajú a uvidia. „Nabudúce v Moskve,“ odpovedal mu na to Putin, na čo Trump reagoval v zmysle, že si „viem si predstaviť, že by sa to mohlo stať.“ Putin označil vzájomné rokovania za „konštruktívne“ a uviedol, že dohoda s Trumpom „vydláždi cestu k mieru na Ukrajine“.