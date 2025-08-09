Sobota9. august 2025, meniny má Ľubomíra, zajtra Vavrinec

Neuveriteľný tisícpercentný nárast: Nová kokaínová cesta vedie do Francúzska

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

FRANCÚZSKO - Na diaľnici lemujúcej pobrežie Stredozemného mora zastavujú francúzski colníci s húkajúcimi sirénami podozrivé vozidlá pri pátraní po pašerákoch kokaínu. Tí čoraz častejšie využívajú túto významnú trasu, po ktorej sa prepravujú dve tretiny drog medzi Španielskom a Francúzskom, píše agentúra AFP.

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Portugalským zápisom na zozname UNESCO je jazdecké umenie
Portugalským zápisom na zozname UNESCO je jazdecké umenie
Cestovanie
Svadba na nečisto: Kiki a Trabo z Love Island si na Grape povedali áno! Plány na ozajstnú sú takéto
Svadba na nečisto: Kiki a Trabo z Love Island si na Grape povedali áno! Plány na ozajstnú sú takéto
Prominenti
Dožinkový Fest dobrý festival
Dožinkový Fest dobrý festival
Správy

Domáce správy

Nedeľa bude horúca, teploty
Nedeľa bude horúca, teploty budú atakovať TROPICKÉ hodnoty! Pondelok prinesie zmenu, čaká nás OCHLADENIE!
Domáce
Tomáš Taraba
Príde novinka? Ministerstvo začne osádzať slovenské vlajky, uviedol Taraba
Domáce
Hygienici aktualizovali ZOZNAM vôd
Hygienici aktualizovali ZOZNAM vôd na kúpanie: POHORELI obľúbené jazerá aj kúpaliská! Ohrozené zdravie
Domáce
FOTO Dráma v Malej Fatre: Záchranári pomáhali zablúdenému českému turistovi bez inzulínu
FOTO Dráma v Malej Fatre: Záchranári pomáhali zablúdenému českému turistovi bez inzulínu
Regióny

Zahraničné

India počas konfliktu zostrelila
India počas konfliktu zostrelila šesť pakistanských vojenských lietadiel
Zahraničné
Arménsky premiér Nikol Pašinjan
Je to oficiálne: Mierová dohoda medzi Arménskom a Azerbajdžanom je významným krokom vpred
Zahraničné
Dráma v pražskej MHD:
Dráma v pražskej MHD: Mladík sa ostro pustil do muža kvôli TOMUTO! Hádku si natočil na VIDEO
Zahraničné
Neuveriteľný tisícpercentný nárast: Nová
Neuveriteľný tisícpercentný nárast: Nová kokaínová cesta vedie do Francúzska
dromedar.sk

Prominenti

Bolestivé ZRANENIE Kim Kardashian:
Bolestivé ZRANENIE Kim Kardashian: Ochromujúca BOLESŤ ju vyradila z bežného života!
Zahraniční prominenti
Grape 2025. Kristína Víglaská,
Svadba na nečisto: Kiki a Trabo z Love Island si na Grape povedali áno! Plány na ozajstnú sú takéto
Domáci prominenti
KOLAPS na pohrebe Jiřího
KOLAPS na pohrebe Jiřího Krampola (†87): Známeho herca (88) brala ZÁCHRANKA!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Šokujúca PREMENA detskej hereckej
Šokujúca PREMENA detskej hereckej hviezdy: Za rok SCHUDOL 60 kíl... Aha, ako teraz vyzerá!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Šokujúce odhalenie: Cukety vo
Šokujúce odhalenie: Cukety vo vašej záhrade môžu byť smrteľne jedovaté! TAKTO ich spoznáte!
Zaujímavosti
FOTO So svojím úlovkom sa
Unikátny úlovok českého rybára: FOTO Obrí sumec mu dal poriadne zabrať, neuveríte koľko mal centimetrov!
Zaujímavosti
Malí vzrastom, veľkí činmi:
Malí vzrastom, veľkí činmi: 5 slávnych liliputánov, ktorí dobyli svet
dromedar.sk
Pripravte sa úchvatné nočné
Pripravte sa úchvatné nočné divadlo: V TENTO deň sa môžete tešiť na perzeidy, čakajú nás ideálne podmienky!
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Dokonalosť aj bez návštevy kaderníka: Skúste náš tip a zažiarte na festivale či hocikde inde
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce
FOTO Alžbeta Zea Ferencová
Krásna Alžbeta Ferencová prehovorila o svojej novinke: Ako sa týka minulosti a vzťahov?
Domáce

Ekonomika

Máte tú správnu prácu? V týchto profesiách rastú v Európe platy najrýchlejšie!
Máte tú správnu prácu? V týchto profesiách rastú v Európe platy najrýchlejšie!
Čo všetko (ne)viete o svojej platobnej karte? Otestujte sa! (kvíz)
Čo všetko (ne)viete o svojej platobnej karte? Otestujte sa! (kvíz)
Prekvapivý výsledok tendra: Novú diaľnicu s tunelom na Kysuciach chcú postaviť výrazne lacnejšie, ako sa čakalo!
Prekvapivý výsledok tendra: Novú diaľnicu s tunelom na Kysuciach chcú postaviť výrazne lacnejšie, ako sa čakalo!
Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!
Zemetrasenie na trhu s ubytovaním: Booking.com čelí gigantickej žalobe, pripojiť sa môžu aj Slováci!

Šport

FOTO Jeden z najlepších športovcov všetkých čias sa dočkal: Odhalená socha v nadživotnej veľkosti
FOTO Jeden z najlepších športovcov všetkých čias sa dočkal: Odhalená socha v nadživotnej veľkosti
Americký futbal
Brutálna nakladačka a udržané čisté konto: Slovensko dalo súperovi 14-gólovú nádielku!
Brutálna nakladačka a udržané čisté konto: Slovensko dalo súperovi 14-gólovú nádielku!
Florbal
Diváci skandovali 10! 10! Pardubice si schuti zastrieľali a zahanbili Slovan Bratislava
Diváci skandovali 10! 10! Pardubice si schuti zastrieľali a zahanbili Slovan Bratislava
Tipsport liga
Prestup ako hrom je na svete: Greif podpísal zmluvu so sedemnásobným šampiónom
Prestup ako hrom je na svete: Greif podpísal zmluvu so sedemnásobným šampiónom
Ligue 1

Auto-moto

Výsledok, ktorý ste nečakali: ako skončila baterka elektromobilu tesne po záruke?
Výsledok, ktorý ste nečakali: ako skončila baterka elektromobilu tesne po záruke?
Zaujímavosti
V sobotu začína oprava mostných záverov na D1. Obmedzenia 2 mesiace
V sobotu začína oprava mostných záverov na D1. Obmedzenia 2 mesiace
Ekonomika
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Nová vlajková loď prémiovej značky s unikátnym dizajnom: Toto sú ceny pre Slovensko
Novinky
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Obce na Zemplíne žiadajú novú križovatku na plánovanej diaľnici D1
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
Kedy sa oplatí prejsť na živnosť?
Kedy sa oplatí prejsť na živnosť?
Podnikanie
Na Grape to už žije! Navštívte našu kontajnerovú vežu a zapojte sa do súťaže o výlet do Madridu
Na Grape to už žije! Navštívte našu kontajnerovú vežu a zapojte sa do súťaže o výlet do Madridu
KarieraInfo.sk
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Naštartujte gulášovú sezónu s našou zbierkou najlepších receptov na gulášové omáčky a polievky.
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Zemiakové knedle so slaninou a kyslou kapustou
Ako upiecť fašírky v rúre: Šťavnaté a bez kvapky oleja naviac
Ako upiecť fašírky v rúre: Šťavnaté a bez kvapky oleja naviac
Rady a tipy
Ako pripraviť krém z pudingu a šľahačky: Perfektný do zákuskov
Ako pripraviť krém z pudingu a šľahačky: Perfektný do zákuskov
Rady a tipy

Technológie

Stačilo pár sekúnd a AI našla materiály, s ktorými vieme nahradiť lítium-iónové batérie
Stačilo pár sekúnd a AI našla materiály, s ktorými vieme nahradiť lítium-iónové batérie
Technológie
AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!
AI sa mení na politickú zbraň. Varovanie bývalého šéfa NSA na Defcone naháňa strach. Neutralita technológií sa blíži ku koncu!
Bezpečnosť
Bývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strach
Bývalý manažér Googlu varuje, že ak máš teraz dobrú prácu, z umelej inteligencie by si mal mať strach
Umelá inteligencia
Xiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokov
Xiaomi smartfóny majú túto skrytú funkciu, ktorá ti predĺži životnosť batérie smartfónu aj o pár rokov
Návody

Bývanie

Stačí zmena farby a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Pomôcť vie aj tento jednoduchý krok
Stačí zmena farby a byt sa predá rýchlejšie a za vyššiu cenu. Pomôcť vie aj tento jednoduchý krok
Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
Odtiaľ aj škoda odísť domov! V horách našli svoje útočisko, tradičná stavba im dáva perfektné miesto na oddych
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
7 overených trikov, ako si okamžite vytvoriť krajší domov za málo peňazí. Vhodné sú aj do podnájmu
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie
Takto vyzerá dom, keď ho architekti navrhnú pre seba! Žijú tu 3 generácie, no vedia, ako si užiť svoje súkromie

Pre kutilov

Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Najdôležitejšie činnosti doma a v záhrade, na ktoré nikdy zabúdajte pred odchodom na dovolenku
Aktuality
Vlastnoručne vyrobený stôl a stoličky zo starého orecha: Takto sa rodí nábytok s príbehom
Vlastnoručne vyrobený stôl a stoličky zo starého orecha: Takto sa rodí nábytok s príbehom
Nábytok
Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Vyskúšajte dažďový záhon – estetické riešenie, ktoré zvládne sucho aj prívalový dážď
Záhrada
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Trávnik v úbohom stave zachránil pomocou domáceho prevzdušňovača. Výroba bola jednoduchá
Náradie a stroje

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto 3 znamenia majú najsebavedomejšie a najzodpovednejšie deti: Dané vlastnosti sú skvelým základom pre budúcich lídrov
Partnerské vzťahy
Tieto 3 znamenia majú najsebavedomejšie a najzodpovednejšie deti: Dané vlastnosti sú skvelým základom pre budúcich lídrov
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nedeľa bude horúca, teploty
Domáce
Nedeľa bude horúca, teploty budú atakovať TROPICKÉ hodnoty! Pondelok prinesie zmenu, čaká nás OCHLADENIE!
Čech skončil v egyptskom
Zahraničné
Čech skončil v egyptskom väzení: Hrozí mu POPRAVA! Jeho otec je zúfalý
Dráma v pražskej MHD:
Zahraničné
Dráma v pražskej MHD: Mladík sa ostro pustil do muža kvôli TOMUTO! Hádku si natočil na VIDEO
Hygienici aktualizovali ZOZNAM vôd
Domáce
Hygienici aktualizovali ZOZNAM vôd na kúpanie: POHORELI obľúbené jazerá aj kúpaliská! Ohrozené zdravie

Ďalšie zo Zoznamu