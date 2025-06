Orbán k pochodu Pride: Každý by mal dodržiavať zákony

Viktor Orbán (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Orbán pripomenul, že predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vyzvala maďarské úrady, aby v sobotu povolili Budapest Pride. To všetko podľa jeho slov na rovnakom základe, na akom to kedysi robievala Moskva. „Maďarsko považuje za podriadenú krajinu a myslí si, že môže Maďarom z Bruselu dávať pokyny, ako žiť, čo sa im má páčiť a čo nie, aký by mal byť ich právny systém, čo zakázať, čo nerobiť,“ povedal premiér.

Predsedníčka EK zopakovala svoju výzvu

Zdôraznil, že na usporiadanie podujatia je potrebné oznámenie a polícia s tým musí súhlasiť. Ak to polícia odmietne, je možnosť obrátiť na súd. „Každý, kto to poruší, nedodrží tento postup, organizuje také podujatie alebo sa zúčastňuje na takom podujatí, ktoré je zákonom zakázané,“ zdôraznil. „Polícia by takéto podujatia mohla rozohnať, má na to právo. Maďarsko je ale iný svet. Ak niekto niečo také urobí, bude to mať právne následky, ale to nemôže dosiahnuť úroveň fyzického napadnutia,“ naznačil premiér.

Von der Leyenová na platforme X v stredu vyzvala maďarské orgány, aby zrušili zákaz pochodu Budapest Pride. Účastníci ani organizátori pochodu Pride by sa podľa nej nemali báť trestných ani administratívnych sankcií. Komunite LGBTQ+ odkázala, že vždy bude jej spojenkyňou. Predsedníčka EK na tlačovej konferencii po štvrtkovom summite EÚ zopakovala svoju výzvu. „Právo na pokojné zhromažďovanie je základné právo. Musí byť zaručené vo všetkých členských štátoch,“ zdôraznila von der Leyenová.