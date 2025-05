Poradca amerických veliteľov varuje pred odchodom vojakov USA: Európa by teraz bez nich v boji s Ruskom neobstála

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Branislav Račko)

BRATISLAVA - USA zvažujú stiahnutie časti svojich vojakov z Európy. Poradca amerických veliteľov John Deni varuje, že Európa momentálne nemá kapacity na samostatnú obranu proti Rusku a potrebuje americkú vojenskú prítomnosť. Upozornil, že by to vyslalo nesprávny odkaz ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a podkopalo by to schopnosť spojencov brániť svoje záujmy.

John Deni z Inštitútu strategických štúdií na US Army War College, ktorý osem rokov pôsobil ako poradca amerických vojenských veliteľov v Európe, varuje pred plánmi na stiahnutie amerických vojakov z Európy. Podľa neho je odchod amerických síl takmer istý, no považuje to za veľmi zlý nápad, uviedol v rozhovore pre denník Pravda. Uviedol, že v súčasnosti je celkovo na starom kontinente asi 100-tisíc príslušníkov ozbrojených síl USA.

Európa by sama proti Rusku neobstála, tvrdí Deni

Deni tvrdí, že Európa by momentálne v boji proti Rusku bez USA neobstála. "Európanom v súčasnosti chýbajú kapacity na rozsiahle bojové operácie a spôsobilosti potrebné na to, aby proti Rusku obstáli skutočne dobre," vysvetľuje expert. Podľa neho Európe chýbajú systémy na ničenie vzdialených cieľov, protivzdušná obrana, kapacity na prieskum či dostatok dronov, ktoré na Ukrajine zohrávajú dôležitú úlohu.

Trumpova administratíva však podľa Deniho plánuje obmedziť americkú vojenskú prítomnosť v Európe. Odvoláva sa pritom na viaceré vyjadrenia predstaviteľov vlády USA. Napríklad minister obrany Pete Hegseth v Bruseli povedal, že Spojené štáty sa nechystajú vystúpiť z NATO, ale chcú, aby konvenčná obrana v Európe prešla na miestne sily. "V podstate ide o to, že Amerika si nemôže dovoliť naraz bojovať s Ruskom aj s Čínou. Ale je tu Európa, ktorá má ľudské a ekonomické kapacity. Mala by teda byť schopná postaviť sa Rusku, ktoré za ňou hospodársky jednoznačne zaostáva," uviedol Deni. Podľa neho sa okrem toho Biely dom evidentne domnieva, že únia nie je priateľom Ameriky. "Tento názor je v Trumpovej vláde veľmi viditeľný," vyhlásil.

Deni varuje, že stiahnutie amerických vojakov by vyslalo nesprávny odkaz ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a podkopalo by to schopnosť spojencov brániť svoje záujmy. "Z dlhodobého hľadiska sa môže stať, že ak sa teraz stiahneme, bude nás to stáť viac, ako keby sme zostali," upozorňuje. Podľa jeho názoru by to Rusov povzbudilo do ďalšej agresie. "Ak nie dnes, tak určite v budúcnosti, a možno dokonca už čoskoro," domnieva sa.

Diskusie by sa mali začať po júnovom summite NATO

Expert priznáva, že európski spojenci musia urobiť viac pre svoju obranu a zvýšiť vojenské výdavky. Zároveň však tvrdí, že USA by mali v NATO zostať v úlohe lídra. Argumentuje tým, že Amerika môže byť objektívnejšou stranou, keďže nemá historické spory s európskymi krajinami. Stabilita Európy je podľa neho aj v záujme USA. "Nemyslím si, že by sa vláda USA chystala vystúpiť z NATO, ale podľa všetkého jednoznačne oslabí vzťahy s alianciou," vyhlásil Deni.

Diskusie o znížení počtu amerických vojakov v Európe by sa mali začať po júnovom summite NATO v Haagu. Nový americký veľvyslanec pri NATO Matthew Whitaker vyhlásil, že "USA chcú už viac ako 30 rokov znížiť počet vojakov v Európe" americký prezident Trump povedal "Dosť". Podľa Whitakera sa to "stane a stane sa to teraz".