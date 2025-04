Celý svet sa lúči s pápežom Františkom: V Bazilike sv. Petra pokračuje rozlúčka

(Zdroj: TASR/AP/Emilio Morenatti)

V stredu, keď otvorenú rakvu s telom vystavili pri hlavnom oltári nad hrobom sv. Petra, nazývanom Oltár konfesie, si pamiatku zosnulého pápeža podľa odhadov v priebehu 8,5 hodiny uctilo približne 20.000 ľudí. Predpokladá sa, že s blížiacim sa sobotňajším pohrebom bude záujem ľudí narastať. V súvislosti s ním Taliansko pripravuje rozsiahlu bezpečnostnú operáciu: k státisícom smútiacich veriacich sa majú pripojiť svetoví lídri vrátane amerického prezidenta Donalda Trumpa a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Úrady očakávajú až 170 zahraničných delegácií.

Na vstup do chrámu sa čakalo aj štyri hodiny

Podľa rozhovorov, ktoré pred bazilikou zozbierala AFP, sa na vstup do chrámu v stredu čakalo aj štyri hodiny. Okolo rakvy s telom pápeža, ktorý má na sebe červený ornát, bielu mitru, čierne topánky a a medzi prstami rúk ruženec, treba prejsť v priebehu niekoľkých sekúnd. Mnohí ľudia napriek tomu stačia urobiť fotografie alebo videá svojimi smartfónmi. Bazilika sv. Petra zostane vo štvrtok pre verejnosť otvorená až do polnoci. V piatok bude prístupná do 19.00 h, pretože následne sa uskutoční obrad zapečatenia rakvy.

V sobotu, po pohrebných obradoch pred Bazilikou sv. Petra, rakvu s telom v súlade s prianím zosnulého pápeža prenesú do pápežovho obľúbeného chrámu v Ríme - Baziliky Santa Maria Maggiore (Bazilika panny Márie Väčšej), kde bude pochovaný v jednoduchom hrobe označenom nápisom Franciscus (František v latinčine).

Sobotňajšou pohrebnou omšou sa v súlade s tradíciou začne deväť dní smútenia za pápežom - novéna (novemdiales). Toto obdobie sa skončí 4. mája, pričom každý deň bude zádušnú omšu slúžiť iný z vybraných kardinálov. Vatikán nateraz neoznámil dátum konkláve, na ktorom kardináli zvolia Františkovho nástupcu. Kardináli, ktorí už sú v Ríme, sa na svojom ďalšom stretnutí zídu vo štvrtok o 09:00 h.