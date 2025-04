Le Penovej strana zvoláva na nedeľu zhromaždenie na jej podporu: Marina sa odvolala proti rozsudku

Marine Le Penová (Zdroj: SITA/Julien de Rosa, Pool via AP)

Podľa RN pôjde o zhromaždenie zvolané „v rámci ľudovej a pokojnej mobilizácie“, ktorá sa začala po tom, ako bola trojnásobná prezidentská kandidátka odsúdená na okamžite platný zákaz uchádzať sa o volenú funkciu.

Predseda RN a europoslanec Jordan Bardella v utorok informoval, že petíciu, ktorá bola v pondelok na sociálnych sieťach spustená na podporu Le Penovej, podpísalo „už niekoľko stoviek tisíc ľudí“. RN pripravuje aj rozdávanie letákov so sloganom „Zachráňme demokraciu, podporme Marinu!“ a stretnutia so svojimi priaznivcami.

Súd v Paríži v pondelok Le Penovej s okamžitou platnosťou zakázal uchádzať sa o verejné funkcie. Tento zákaz potrvá päť rokov. Zároveň ju za spreneveru peňazí Európskeho parlamentu odsúdil na štyri roky odňatia slobody. Le Penová však do väzenia nejde: počas dvoch rokov bude jej trest podmienečný, ďalšie dva roky má mať elektronický náramok. Súd jej zároveň nariadil zaplatiť pokutu 100 000 eur.

Rozsudok nad Le Penovou vyvolal u francúzskych politikov rôzne reakcie: kým ľavica a centristi vyzývajú na rešpektovanie rozhodnutia súdu, pravica a krajná pravica ho považuje za zásah do volebnej súťaže a ohrozenie demokracie.

Zabránenie kandidatúry v prezidentských voľbách

Le Penová a RN sú navyše presvedčení, že verdikt súdu bol motivovaný snahou zabrániť jej, aby v roku 2027 kandidovala v prezidentských voľbách - podľa prieskumov verejnej mienky je ich jasnou favoritkou.

Generálny prokurátor pri kasačnom súde Rémy Heitz v utorok tieto tvrdenia rázne odmietol. „Spravodlivosť nie je politická, toto rozhodnutie nie je politické, ale súdne, vynesené tromi nezávislými, nestrannými sudcami,“ objasnil Heitz. Upozornil súčasne, že rozhodnutie súdu bolo prijaté v súlade so zákonom, ktorý schválili poslanci Národného zhromaždenia. Zároveň odsúdil „vysoko personalizované útoky proti sudcom (v kauze Le Penovej) a hrozby proti nim, ktoré môžu byť predmetom trestného stíhania“.

Verbálne útoky na adresu sudcov v utorok kritizoval aj Bardella, ktorý však odsúdil „tyraniu sudcov“. Varoval, že „dnes sme to my, zajtra to budú oni“. Zopakoval, že teraz sa robí všetko pre to, aby sa RN nedostalo k moci. Televízia BFM v utorok informovala, že s verdiktom v kauze Le Penovej je spokojných 42 percent účastníkov jej prieskumu verejnej mienky - v porovnaní s 29 percentami nespokojných a 29 percentami ľahostajných.

Pre 57 percent opýtaných ide o "normálne zákonné rozhodnutie" vzhľadom na závažnosť obvinení vznesených voči Le Penovej. Ďalších 42 percent opýtaných sa, naopak, domnieva, že rozsudok bol ovplyvnený snahou zabrániť jej kandidovať v budúcich prezidentských voľbách.

Dvaja z troch Francúzov (68 percent) sa tiež domnievajú, že zákaz uchádzať sa o volenú funkciu v prípade odsúdenia za spreneveru verejných financií - ako v prípade bývalej líderky Národného frontu (FN), predchodcu RN - je spravodlivým trestom.

Le Penová sa odvolala proti rozsudku

Francúzska krajne pravicová politička Marine Le Penová v utorok podala odvolanie proti rozsudku súdu v Paríži, ktorý jej v pondelok s okamžitou platnosťou na päť rokov zakázal uchádzať sa o volenú funkciu. Podľa spravodajského webu BFM to počas zasadnutia francúzskeho parlamentu - Národného zhromaždenia - oznámila poslankyňa Le Penovej strany Národné združenie (RN) Laure Lavalettová.

Le Monde podotkol, že vzhľadom na obvyklé prieťahy v justícii by sa odvolací súdny proces mohol uskutočniť prinajlepšom o rok - na jar 2026. Denník však súčasne uviedol, že rozhodnutie sudcov nemožno očakávať skôr ako na jeseň 2026 - pár mesiacov pred prezidentskými voľbami, v ktorých Le Penová chcela kandidovať.

Francúzsky minister spravodlivosti Gérald Darmanin v utorok na pôde parlamentu vyhlásil, že on osobne dúfa, že odvolací proces s Le Penovou sa uskutoční v čo „najrozumnejšom“ časovom rámci.