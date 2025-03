MIMORIADNY ONLINE V prípade mierovej dohody musí byť koalícia ochotných pripravená konať, uviedol Starmer

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/Benjamin Cremel/Pool Photo via AP)

6:07 Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok oznámil, že 27. marca sa v Paríži uskutoční ďalší summit o podpore Ukrajiny. Na stretnutí tzv. koalície ochotných sa podľa neho zúčastní aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Informuje o tom agentúra AFP.

Stretnutie na vojenskej základni

Stretnutie zástupcov tzv. koalície ochotných sa konalo na vojenskej základni v Northwoode na severozápade Londýna. Jeho účastníci sa zišli, aby v súvislosti s Ukrajinou vypracovali plán rýchleho nasadenia vojenského kontingentu, ktorý nebude mať mierový charakter.

Starmer na stretnutí upozornil, že akákoľvek dohoda o zastavení bojov medzi Ruskom a Ukrajinou bude trvalá iba vtedy, ak bude sprevádzaná bezpečnostnými opatreniami. V opačnom prípade ju ruský prezident Vladimir Putin poruší, dodal britský premiér. "Vieme to, pretože sa to už stalo. Je mi úplne jasné, že sa to stane znova," pripomenul Starmer a dodal, že v minulosti existovali dohody, ktoré nemali bezpečnostné záruky a Putin ich nebral do úvahy.

Prechod k vojenskému plánovaniu

Starmer uviedol, že Spojené kráľovstvo a jeho spojenci prechádzajú od "politického impulzu k vojenskému plánovaniu", ktoré sa podľa neho musí uskutočniť práve teraz - pred dosiahnutím prípadnej dohody. "Nevieme, či dôjde k dohode. Dúfam, že sa to stane, ale ak dôjde k dohode, je mimoriadne dôležité, aby sme mohli okamžite reagovať," vysvetlil britský premiér. Spojené kráľovstvo zvolalo stretnutie veliteľov generálnych štábov armád z koalície ochotných po summite, na ktorom sa začiatkom tohto marca v Londýne zúčastnili ich vrcholní predstavitelia.

Agentúra DPA pripomenula, že po tom, ako americký prezident Donald Trump inicioval priame rokovania s Ruskom zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine, začal Starmer s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom spolupracovať na vytvorení koalície štátov ochotných poskytnúť Ukrajine bezpečnostné záruky. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok opäť vyzval Európanov, aby sa zjednotili proti Putinovi. Na tlačovej konferencii počas svojej návštevy v Osle Zelenskyj uviedol, že v pondelok sa v Saudskej Arábii uskutočnia tzv. technické rokovania Ukrajiny so Spojenými štátmi.

Rokovania v Rijáde

Na rovnaký deň je v Rijáde naplánované aj rusko-americké stretnutie, ako vo štvrtok uviedol Putinov poradca Jurij Ušakov. Zelenskyj v súvislosti s tým spresnil, že americko-ukrajinské stretnutie sa bude konať osve. V rámci doterajších rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine Moskva požadovala úplné ukončenie západnej vojenskej podpory pre Ukrajinu a odmietla prítomnosť cudzích jednotiek na Ukrajine ako súčasť dohody o prímerí.