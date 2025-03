MIMORIADNY ONLINE Sirény znejú v Moskve aj Kyjeve: Rusko hlási vyše 300 zničených dronov! Vyžiadali si zatiaľ jednu obeť

Ukrajinský dron dopadol na oblasť v obci Sapronovo pri Moskve v Rusku (Zdroj: SITA/Moscow Region Governor Andrei Vorobyev official telegram channel)

Bojovníci 144 centra sso obsadili 9 vojenského Ruska pod pokrovskom (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

8:37 Ukrajinskej protivzdušnej obrane sa počas noci podarilo zostreliť ruskú raketu Iskander-M a tiež 79 zo 126 ruských dronov. Ďalších 35 bezpilotných lietadiel nedosiahlo svoje ciele, pravdepodobne kvôli rušeniu prostriedkami rádioelektronického boja. Uviedlo to dnes ukrajinské letectvo. Pri nálete ruského dronu na Cherson na juhovýchode krajiny bol zranený 40-ročný cyklista, oznámili tamojšie úrady.

7:42 Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v pondelok telefonoval s osobitným vyslancom prezidenta USA Donalda Trumpa pre Ukrajinu a Rusko Keithom Kelloggom. Témou boli nadchádzajúce rokovania USA a Ukrajiny, ktoré sa uskutočnia v utorok v Saudskej Arábii. Informuje o tom agentúra PAP.

7:10 Protivzdušná obrana v noci na dnes zničila 337 ukrajinských dronov. Z nich 91 smerovalo na Moskvu, uviedlo ruské ministerstvo obrany. Podľa agentúry Reuters ide zrejme o najväčší vzdušný útok na ruskú metropolu za celú vojnu, ruská štátna agentúra TASS píše o najrozsiahlejšom útoku na Rusko v tomto roku.

7:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred dnešnou schôdzkou so zástupcami Spojených štátov v saudskoarabskej Džidde navrhol prepustiť ukrajinských aj ruských zajatcov. Krok by podľa neho pomohol vytvoriť dôveru pred rozhovormi o konci vojny.

Masívny útok dronov na Moskvu

Vorobiov dodal, že masívny dronový útok na Moskvu a Moskovskú oblasť sa začal okolo 04.00 h miestneho času. Obeť a zranených hlásia z mesta Vidnoje a z obce Jam v blízkosti Domodedova. Gubernátor spresnil, že trosky z dronu dopadli na bytový dom v obci Ramenskoje, pričom poškodili najmenej sedem bytov od 19. po 22. poschodie. Evakuovaných odtiaľ bolo 12 ľudí vrátane troch detí. Časť evakuovaných umiestnili do neďalekej školy, zvyšok sa rozhodol zostať u príbuzných.

"Celkovo bolo nad Moskovskou oblasťou "zostrelených viac ako 60 bezpilotných lietadiel", informoval Vorobiov. Iné zdroje predtým uvádzali 69 zneškodnených dronov letiacich smerom na Moskvu a priľahlú metropolitnú oblasť. Obyvatelia Moskvy a Moskovskej oblasti od rána zverejňujú na sociálnych sieťach fotografie a videá zasiahnutých - poškodených alebo horiacich - bytových domov. Tieto videá sa objavujú aj na ukrajinských kanáloch v sieti Telegram, podotkla stanica Rádio Sloboda (RFE/RL). Letiská Žukovskij a Domodedovo v metropolitnej oblasti Moskvy kvôli útoku dronom prerušili prevádzku, informoval ruský úrad na kontrolu leteckej dopravy.

Dronový útok aj v Riazani, cieľom bolo vojenské letisko

Okrem Moskvy hlásili dronový útok aj obyvatelia mesta Riazaň v strede európskej časti Ruska, kde údajne došlo k útoku na vojenské letisko Ďagilevo. Gubernátor Riazanskej oblasti Pavel Malkov vo svojom statuse na sieti Telegram napísal, že nálet dronov sily protivzdušnej obrany odvrátili, takže nedošlo k obetiam na životoch, neboli poškodené bytové domy ani zariadenia sociálnej infraštruktúry.

Kyjev čelí ruskému dronovému útoku, pracuje protivzdušná obrana

Ukrajinské hlavné mesto Kyjev čelí ruskému dronovému útoku, pracuje protivzdušná obrana, uviedli ukrajinské úrady a armáda. Bezpilotné lietadlá smerujú tiež na juhoukrajinský prístav Odesa. "Viac ako desať skupín útočných dronov smeruje cez Černihivskú oblasť na Boryspilský okres v Kyjevskej oblasti, Kyjev, Boryspil, Vasylkiv," uviedlo na Telegrame ukrajinské letectvo. Iná skupina ruských bezpilotných prostriedkov podľa neho letí z priestoru Čierneho mora na Odesu. Podľa kyjevskej vojenskej správy pracuje protivzdušná obrana s cieľom eliminovať hrozbu na nebi nad metropolou.

Ukrajina sa už viac ako tri roky bráni ruskej vojenskej agresii, súčasťou bojov sú vzdušné útoky, ktoré podnikajú obe krajiny. Rusko opakovane bombarduje ukrajinské územie a tvrdí, že útočí na vojenské ciele. Zároveň sa pokúša ochromiť ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Ukrajinské úrady pravidelne informujú o zásahoch civilných miest a zabitých civilistov. Taktiež Kyjev uvádza, že sa pri útokoch na Rusko zameriava na vojenské ciele alebo energetické zariadenia, ktoré podporujú ruské vojnové ťaženie. Aj z Ruska občas prichádzajú správy o civilných obetiach. Civilistov zomreli už tisíce, drvivá väčšina z obetí sú Ukrajinci, napísal predtým Reuters.

