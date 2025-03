MIMORIADNY ONLINE Ukrajina túži po mieri, povedal Zelenskyj: Rusko podniká masívne útoky

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Jose Luis Magana)

KYJEV - Ukrajina si želá mier, a to "čo najskôr". Povedal to v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred budúcotýždňovými rokovaniami Kyjeva s americkými predstaviteľmi v Saudskej Arábii. Informuje o tom agentúra AFP. Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE.

Naživo z Ukrajiny

archívne video

Ukrajinskí bojovníci prekonávajú prekážkovú dráhu pod vedením britských inštruktorov (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Načítať nové správy

6:53 Počet mŕtvych po ruskom ostreľovaní východoukrajinského mesta Dobropillja sa zvýšil z piatich na najmenej 11. Ďalších 30 ľudí bolo zranených, uviedli podľa agentúry AFP na telegrame ukrajinskí záchranári. Šéf oblastnej správy v Doneckej oblasti Vadym Filaškin pôvodne informoval o 15 zranených.

6:28 Mníchovský súd odsúdil 58-ročného ruského štátneho príslušníka na doživotie za vraždu dvoch ukrajinských vojakov v Nemecku minulý rok, informovala 7. marca nemecká televízna spravodajská stanica N-Tv.

6:00 Po ruskom ostreľovaní východoukrajinského mesta Dobropillja je na mieste najmenej päť mŕtvych. Ďalších 15 ľudí bolo zranených, uviedol na telegrame šéf oblastnej správy v Doneckej oblasti Vadym Filaškin. Pri troch útokoch boli poškodené štyri viacpodlažné obytné budovy. Záchranné tímy pátrajú po ďalších obetiach, citovala ho agentúra DPA.

Ukrajina chce mier čo najskôr, povedal Zelenskyj

Ukrajina si želá mier, a to "čo najskôr". Povedal to v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pred budúcotýždňovými rokovaniami Kyjeva s americkými predstaviteľmi v Saudskej Arábii. Informuje o tom agentúra AFP.

"Téma je jasná: čo najskorší mier, čo najspoľahlivejšia bezpečnosť. Ukrajina je odhodlaná byť veľmi konštruktívna," povedal Zelenskyj vo svojom večernom prejave. Rusko v ňom zároveň obvinil - v súvislosti s novými rozsiahlymi útokmi na energetickú infraštruktúru - z toho, že o mier nemá záujem, píše agentúra DPA.

"Dnešný útok na náš energetický systém a civilné zariadenia bol zo strany Ruska rutinne podlý a cynický, akoby neexistovali nijaké pokusy Ukrajiny a sveta ukončiť túto vojnu," povedal Zelenskyj. "Nové ruské útoky a samotná realita denne ukazujú, že Rusko musí byť k mieru donútené," dodal.

Ukrajinské vzdušné predtým informovali, že Rusko pri najnovších piatkových útokoch použilo 194 bezpilotných lietadiel a 67 rakiet rôznych typov, z ktorých sa im podarilo zostreliť niečo vyše polovice. Ďalšia tretina však podľa vyhlásenia ukrajinských síl svoje ciele nedosiahla a nijaké škody nespôsobila. Podľa vyhlásenia z ruskej strany bol piatkový útok zameraný na plynárenskú infraštruktúru. Ukrajinská štátna spoločnosť Naftogaz hlásila škody na miestnych plynárenských zariadeniach.

Rubio povedal Ukrajine, že Trump chce ukončiť vojnu čo najskôr to bude možné

Americký minister zahraničia Marco Rubio povedal ukrajinskému náprotivku Andriju Sybihovi, že prezident Donald Trump chce ukončiť rusko-ukrajinskú vojnu, čo najskôr to bude možné. Rubio to oznámil Kyjevu v piatok v telefonickom rozhovore, napísala s odvolaním sa na oznámenie jeho ministerstva agentúra Reuters.

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

"Minister zdôraznil, že prezident Trump je odhodlaný ukončiť vojnu čo najskôr, a zdôraznil, že všetky strany musia podniknúť kroky na zabezpečenie udržateľného mieru," uviedlo ministerstvo zahraničia vo vyhlásení po telefonáte. Rubio podľa úradu predtým o vojne hovoril s francúzskym ministrom zahraničia Jeanom-Noëlom Barrotom.

Trump tento týždeň pozastavil vojenskú pomoc a zdieľanie spravodajských informácií Ukrajine, ktorá sa už viac ako tri roky bráni širokej ruskej agresii. Americký prezident tak chce vyvinúť tlak na Kyjev, aby prijal dohodu o prímerí.

Rusko je ochotné rokovať o dočasnom prímerí na Ukrajine za predpokladu, že dôjde k pokroku na ceste ku konečnému mierovému urovnaniu. Agentúre Bloomberg to povedali ľudia oboznámení so situáciou v Moskve.