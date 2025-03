MIMORIADNY ONLINE Členské štáty uznali, že zrušenie tranzitu cez Ukrajinu ohrozuje celú EÚ: Je nutný kompromis

ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: TASR/AP)

Ukrajinskí bojovníci prekonávajú prekážkovú dráhu pod vedením britských inštruktorov (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

7:00 Ukrajinská energetická a plynová infraštruktúra sa v piatok stala "terčom masívneho raketového a dronového ostreľovania", uviedol tamojší minister pre energetiku Herman Haluščenko. Informuje agentúra AFP. "Energetická a plynová infraštruktúra v rôznych oblastiach Ukrajiny je opätovne pod masívnym raketový, a dronovým ostreľovaním," napísal Haluščenko na sociálnej sieti Facebook.

6:15 Čínsky minister zahraničných vecí Wang I vyzval v piatok na ukončenie vojny na Ukrajine. Konflikt podľa neho "nemá víťazov a mier nemá porazených", informuje agentúra AFP. "Čína víta a podporuje akékoľvek úsilie zasvätené mieru," povedal Wang I na tlačovej konferencii v Pekingu.

6:10 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok oznámil, že v pondelok 10. marca navštívi Saudskú Arábiu, kde sa stretne s tamojším korunným princom Muhammadom bin Salmánom. Jeho tím bude následne rokovať s americkými predstaviteľmi o mieri na Ukrajine. Informuje správa agentúry AFP. Zelenskyj mal do Saudskej Arábie cestovať už vo februári. Svoju návštevu však odložil po tom, čo sa v tejto krajine stretli ruskí a americkí predstavitelia, ktorí rokovali o vojne na Ukrajine avšak bez účasti Kyjeva.

6:05 Ruské jednotky podnikli vo štvrtok večer masívny dronový útok na ukrajinské prístavné mesto Odesa na pobreží Čierneho mora. V dôsledku tohto útoku došlo k poškodeniu energetickej infraštruktúry a vzniklo viacero požiarov, uviedol na platforme Telegram gubernátor Odeskej oblasti Oleh Kiper. Informuje agentúra Reuters.

6:00 Podľa českého prezidenta Petra Pavla bude pri snahe o mier vo vojne na Ukrajine nutné dosiahnuť kompromis bez toho, aby bola jedna či druhá strana konfliktu úplne porazená. Kompromisom je aj prijatie skutočnosti, že aktuálne nie je možné oslobodiť všetky okupované územia Ukrajiny bez výraznej straty na životoch jej vojakov. Zároveň by jej však Európa mala poskytnúť čo najsilnejšie bezpečnostné záruky a pokračovať v jej integrácii najprv do EÚ a výhľadovo do NATO. Český prezident to povedal vo štvrtok v rozhovore na stanici ČT24 pri príležitosti dvojročného výročia vo funkcii hlavy štátu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Fico o Ukrajine

Fico ešte pred summitom o ďalšej podpore Ukrajiny a budúcnosti európskej obrany uviedol, že bude požadovať, aby súčasťou štvrtkových záverov summitu bola formulácia, ktorá vyzve na hľadanie riešenia na opätovné obnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu na Slovensko; v opačnom prípade závery summitu zablokuje. "Európska rada vyzýva Komisiu, Slovensko a Ukrajinu, aby zintenzívnili úsilie o nájdenie uskutočniteľných riešení otázky tranzitu plynu, pričom zohľadnia obavy Slovenska," uvádza sa v prijatom texte. Otázke plynu sa Európska rada bude venovať na svojom ďalšom zasadnutí.

"Myslím si, že zmienka o tom, že je potrebné v súčinnosti Európskej komisie, Ukrajiny a SR hľadať riešenie na obnovenie tranzitu plynu, je znesiteľná," uviedol Fico vo štvrtok dopoludnia na pôde Výboru NR SR pre európske záležitosti ešte pred odletom do Bruselu. "Ak budú závery takúto formuláciu obsahovať, nemáme dôvody ich nepodporiť," dodal.