MIMORIADNY ONLINE Trump vyjadril ochotu konať! So Zelenským plánuje podpísať dohodu o nerastných surovinách

Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

Generácia, ktorá rozhoduje už teraz (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

6:58 Vzťahy medzi Ruskom a Mjanmarskom sa neustále vyvíjajú a majú obrovský potenciál, vyhlásil v utorok ruský prezident Vladimir Putin, ktorého v Kremli navštívil vodca mjanmarskej junty generál Min Aun Hlain. Mjanmarsko si podľa generála vysoko cení vzájomný rešpekt a dôveru vo vzťahoch s Ruskom, ktoré označil za najdôležitejšiu krajinu pre zabezpečenie rovnováhy na globálnej úrovni. Informujú agentúry TASS a AFP.

6:55 Rusko a Spojené štáty sa zatiaľ nedohodli na termíne ďalších rokovaní ich predstaviteľov, povedal v utorok novinárom poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov. Okrem toho potvrdil, že americká strana zatiaľ nepredstavila, koho nominuje na post zvláštneho vyjednávača pre urovnanie vojny na Ukrajine. Informuje agentúra TASS.

6:50 Americký prezident Donald Trump koná nezodpovedne, môže spôsobiť recesiu a prehral by studenú vojnu, uviedla v reakcii demokratov na prejav senátorka z Michiganu Elissa Slotkinová. Zároveň vyhlásila, že niekdajší republikánsky prezident Ronald Reagan, na ktorého Trump rád odkazuje, sa po udalostiach z minulého týždňa "obracia v hrobe". Odkázala tak na piatkovú roztržku medzi Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Oválnej pracovni, na ktorej Trump so svojím viceprezidentom J.D. Vancom ukrajinskému prezidentovi vyčítali, že podľa nich neprejavil dostatočný vďaku za americkú pomoc.

Trump dostal od Zelenského list

Zelenskyj podľa Trumpa napísal: "Naozaj si vážime to, koľko toho Amerika urobila pre to, aby pomohla Ukrajine udržať si svoju suverenitu a nezávislosť. Pokiaľ ide o dohodu o nerastných surovinách a bezpečnosti, Ukrajina je pripravená ju podpísať kedykoľvek, keď sa vám to bude hodiť."

Americký prezident poznamenal, že vo vojne každý deň zomierajú tisíce Rusov a Ukrajincov a že chce, aby sa to skončilo. "Chcete, aby to pokračovalo ďalších päť rokov?" pýtal sa americký prezident publika.

Vzápätí Trump skritizoval Európu, pričom vyhlásil, že zaplatila viac za ruskú ropu ako za pomoc Ukrajine. "Zároveň sme mali vážne rozhovory s Ruskom a dostali sme silné signály, že sú pripravení na mier," uviedol Trump.

V prejave Trump tiež podľa stanice CNN naznačil, že ruského prezidenta Vladimira Putina mohlo k invázii na Ukrajine povzbudiť chaotické stiahnutie Američanov z Afganistanu za vlády Joea Bidena v auguste 2021. "Keď Putin videl, čo sa stalo, povedal si asi: 'Tak toto je možno moja šanca. 'Také zlé to bolo," uviedol Trump.

Rusko už v roku 2014 obsadilo a anektovalo ukrajinský Krym a podporilo separatistov, ktorí sa na východe Ukrajiny postavili Kyjevu. Vo februári 2022 potom ruské vojská na Putinov rozkaz začali rozsiahlu inváziu na Ukrajinu.

V piatok sa očakávalo, že Zelenskyj v Bielom dome podpíše s Trumpom dohodu o ukrajinských nerastoch, ale napokon schôdzka v Oválnej pracovni skončila roztržkou medzi Trumpom, jeho viceprezidentom J.D. Vancom a Zelenským pred objektívmi svetových médií. Zelenskyj následne opustil Biely dom predčasne. V noci na utorok potom Trump nariadil prerušenie americkej vojenskej pomoci Ukrajine a ukončil tak roky trvajúcu podporu krajine, ktorá sa už tri roky bráni ruskej agresii.

Zelenskyj medzitým urobil niekoľko ústretových krokov a dnes napríklad uviedol, že je pripravený pod Trumpovým silným vedením pracovať na dosiahnutí trvalého mieru. Európski politici zase v sérii telefonátov apelovali na obe strany, aby sa znovu pokúsili o dohodu.

Ukrajina a USA sa chystajú podpísať dohodu o ukrajinských surovinách

Spojené štáty a Ukrajina sa chystajú podpísať dohodu o ukrajinských nerastných surovinách, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenované zdroje. Americký prezident Donald Trump vraj dohodu oznámi v prejave v Kongrese, ktorý prednesie v noci na stredu SEČ. Skoré uzavretie dohody v nedeľu odmietol minister financií Scott Bessent. Dohodu mali obe strany podpísať už v piatok, ale schôdzka Trumpa a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bielom dome sa skončila roztržkou.

"Teraz nie," reagoval v nedeľu na otázku stanice CBS News, či je zmluva s Ukrajinou na stole, minister financií Bessent, píše agentúra Reuters. Podľa stanice ukrajinskí predstavitelia vo Washingtone vyjadrili vôľu zmluvu uzavrieť. K dojednaniu však zostáva množstvo detailov. Po piatkovej schôdzke v Bielom dome chce totiž Trump "obsiahlejšiu, lepšiu dohodu", povedal stanici nemenovaný americký vládny predstaviteľ.

Správanie Trumpa a jeho viceprezidenta J.D. Vanceho počas piatkového rokovania so Zelenským v Oválnej pracovni kritizovali viacerí spojenci USA, americká administratíva napriek tomu trvala na tom, že jediný, kto by sa mal ospravedlniť, je ukrajinský prezident.

Zelenskyj, ktorého krajina na fronte čelí ťažkej situácii a ruskému postupu, odvtedy urobil niekoľko ústretových krokov a dnes napríklad uviedol, že je pripravený pod Trumpovým silným vedením pracovať na dosiahnutí trvalého mieru. Európski politici zase v sérii telefonátov apelovali na obe strany, aby sa znovu pokúsili o dohodu.

Zmluva, ako o nej informovali médiá, počíta so zriadením ukrajinsko-amerického investičného fondu na obnovu krajiny, do ktorého bude Ukrajina prispievať polovicou budúcich výnosov z nerastných surovín v štátnom vlastníctve.