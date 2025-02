Neuveriteľná dráma v oblakoch: Pilota pohrýzla uprostred letu tarantula

BRATISLAVA - Let, na ktorý nikdy nezabudne. Pilota aeroliniek Iberia pohrýzla počas piatkového letu z nemeckého Düsseldorfu do španielskeho Madridu tarantula. Do lietadla sa pravdepodobne dostala o niekoľko dní skôr počas medzipristátia v marockom meste Casablanca.