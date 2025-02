Nové správy o pápežovi: Noc prebehla pokojne, pápež si oddýchol! Stav je naďalej kritický

pápež František (Zdroj: SITA/AP Photo/Andrew Medichini)

"Noc prebehla pokojne, pápež si oddýchol," uviedol Vatikán v krátkom vyhlásení. Vatikán v sobotu oznámil, že 88-ročný pápež je bdelý a deň strávil vo svojom kresle, no po astmatickej kríze potreboval vysoký prísun kyslíka. František dostal tiež krvnú transfúziu po tom, ako testy ukázali "stav spojený s anémiou". Pápeža prijali do rímskej nemocnice Gemelli piatok 14. februára so zápalom priedušiek, ktorý sa však neskôr vyvinul do obojstranného zápalu pľúc, čo vzhľadom na Františkov vek a jeho doterajšiu anamnézu vyvolalo obavy.

Šéf pápežovho lekárskeho tímu v piatok na tlačovej konferencii oznámil, že zdravotný stav pápeža sa síce zlepšil a nenachádza sa v ohrození života, stále však nie je mimo nebezpečenstva. Hlavu katolíckej cirkvi v posledných rokoch potrápilo viacero zdravotných problémov: od operácie hrubého čreva a prietrže až po problémy s chôdzou a bolesti bedra a kolena. Počas najnovšej hospitalizácie Vatikán vydáva pravidelné aktualizácie o zmenách pápežovho zdravotného stavu v snahe vyvarovať sa špekuláciám - najmä v online priestore -, že umiera alebo je dokonca mŕtvy.