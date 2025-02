Prvé výsledky: Voľby v Nemecku podľa exit pollu vyhralo CDU/CSU! Výrazný nárast krajnej pravice

V Nemecku sa začali predčasné parlamentné voľby. (Zdroj: SITA/AP Photo/Michael Probst)

Aktualizované 19:02 Volebný líder nemeckých konzervatívcov Friedrich Merz vyhlásil svoju úniu CDU / CSU za víťaza dnešných parlamentných volieb. Krátko po zverejnení prvých prognóz výsledkov povedal, že chce rýchlo zostaviť vládu. Dodal, že si je vedomý zodpovednosti, ktorú teraz má, a že sa Nemecko musí opäť viac zapojiť v Európe. Kancelár Olaf Scholz povedal, že jeho sociálni demokrati (SPD) utrpeli horkú porážku. Prijal za ňu zodpovednosť a zablahoželal CDU / CSU ako víťazovi volieb.

Aktualizované 18:45 Budúci nemecký kancelár sa bude volať Friedrich Merz, vyhlásil po zverejnení prognóz výsledku parlamentných volieb generálny tajomník Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Carsten Linnemann. Merz je predsedom CDU a volebným lídrom konzervatívnej únie CDU / CSU, ktorá podľa prognóz voľby vyhrala. Kandidátka na kancelárku za Alternatívu pre Nemecko (AfD) Alice Weidelová označila zisk svojej strany za "historické víťazstvo". AfD, ktorá je označovaná za pravicovo populistickú až krajne pravicovú stranu, oproti predchádzajúcim voľbám v roku 2021 svoj zisk zdvojnásobila. Získala podľa prognóz okolo 20 percent hlasov.

Aktualizované 18:20 Nedeľňajšie predčasné parlamentné voľby v Nemecku sa podľa výsledkov exit pollov televízie ARD skončili víťazstvom kresťanských demokratov z únie CDU/CSU, ktorí dostali 29 percent hlasov. Nasleduje Alternatíva pre Nemecko (AfD) so ziskom 19,5 percenta a sociálni demokrati (SPD) so 16 percentami. Informovali o tom denník Die Welt a agentúra DPA. Do Spolkového snemu (Bundestag) by sa podľa týchto prognóz dostali aj Zelení (13,5 percenta) a strana Ľavica (8,5 percenta). Tesne pod päťpercentnou hranicou vstupu do parlamentu sa nachádzajú liberáli z FDP a Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW), ktorá sa o hlasy voličov uchádzala prvýkrát po odtrhnutí od Ľavice. Prognózu po zatvorení volebných miestností o 18.00 h zverejnila aj ďalšia verejnoprávna televízia ZDF, ktorej výsledky sa do značnej miery zhodujú s exit pollom ARD.

Aktualizované 10:49 Krátko po otvorení volebných miestností hlasoval v škole na západe Berlína prezident Frank-Walter Steinmeier. "Bez volieb nie je demokracia.. 2000. Voľte s vedomím, že práve váš hlas môže byť ten rozhodujúci,"povedal.

Voľby sa mali pôvodne konať na jeseň, vlani v novembri sa však rozpadla vládna koalícia Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) doterajšieho kancelára Olafa Scholza, strany Zelených a liberálnej Slobodnej demokratickej strany (FDP). Volebné miestnosti otvorili o 8.00 h a uzatvoria ich o 18.00 h. Krátko na to budú k dispozícii prvé odhady. Najsilnejšou v parlamente by sa podľa prieskumov mala stať stredopravicová konzervatívna únia CDU/CSU na čele s opozičným lídrom Friedrichom Merzom, ktorá má podporu 28 až 32 percent. Nasledujú krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) s 20 až 21 percentami, SPD so 14 až 16 percentami a Zelení s 12 až 14 percentami.

Do Bundestagu by sa mala dostať aj strana Ľavica (Die Linke) s ôsmimi percentami. Stranám FDP a Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW) hrozí, že neprekročia päťpercentnú hranicu vstupu do parlamentu. Predseda CDU Merz sa zameriava na dvojkoalíciu s SPD alebo Zelenými, pokým šéf CSU Markus Söder odmieta spojenectvo so Zelenými. Ak by sa do parlamentu dostali viaceré menšie strany, kresťanskí demokrati by mohli byť odkázaní na tretieho koaličného partnera, pripomenula DPA. Predvolebnej kampani dominoval stav najväčšej európskej ekonomiky, ktorý výrazne prispel k rozpadu Scholzovej koalície, a téma migrácie a bezpečnosti, ktorá značne polarizuje nemeckú spoločnosť.

Merz prisľúbil, že oživí stagnujúcu ekonomiku

Merz v sobotu na záverečnom mítingu prisľúbil, že oživí stagnujúcu ekonomiku a bude brániť záujmy Európy voči konfrontačnej administratíve prezidenta USA Donalda Trumpa. "So mnou bude mať Nemecko znova silný hlas v Európskej únii," vyhlásil. "Európska únia musí byť aktérom a nie sa pýtať, či nedostane miesto pri vedľajšom stole. Nie, musíme sedieť pri hlavnom stole a musíme chrániť naše záujmy proti Rusku, Číne a ak to bude potrebné, aj s ohľadom na Ameriku," dodal Merz. Zopakoval aj svoje výzvy na prísnejší postoj voči migrácii a znova odmietol povolebnú spoluprácu s AfD. Scholz vyjadril presvedčenie, že mnohí ľudia sa rozhodnú až vo volebnej miestnosti. "Neverím v zázraky, ale vo volebné víťazstvo," povedal. Kancelár na podujatí v Postupime, ktorý zastupuje v parlamente, tiež znova spochybnil spoľahlivosť Merza a označil svoju stranu za najsilnejšiu hrádzu proti AfD.

Bundestag sa musí zísť najneskôr 30 dní po voľbách, čo by bolo 25. marca. Rozhodnutie o budúcej vláde však padne pravdepodobne až o niekoľko týždňov alebo mesiacov neskôr. Po voľbách v roku 2021 vznikla vláda za desať týždňov. Nový Spolkový snem, ktorý bude po dosiahnutí koaličnej dohody voliť kancelára, bude mať po reforme 630 poslancov, čo je o vyše 100 menej ako doteraz. Voliči majú na výber z 29 politických strán a 4506 kandidátov, z nich necelú tretinu tvoria ženy. Voľby sa po prvýkrát uskutočnia v súlade s novým volebným zákonom. Používa sa zmiešaný systém väčšinového a pomerného zastúpenia.

Na voľbách sa do skorého popoludnia zúčastnilo 52 percent voličov

V nedeľňajších predčasných parlamentných voľbách v Nemecku hlasovala do skorého popoludnia viac ako polovica oprávnených voličov. Medzi hlasujúcich patrili už dopoludnia aj kandidáti hlavných strán na spolkového kancelára, informuje agentúra DPA. Účasť na voľbách do 14.00 h dosiahla 52 percent, oznámila volebná komisia. Tento údaj neobsahuje hlasy odovzdané vopred poštou. Volebné miestnosti sú otvorené do 18.00 h a krátko na to budú k dispozícii prvé prognózy. Oznámenie volebnej komisie neuvádza porovnanie s účasťou na posledných parlamentných voľbách z roku 2021. Tá bola v rovnakom čase na úrovni 36,5 percenta vo volebných miestnostiach, avšak vzhľadom na pandémiu covidu vtedy viac ľudí hlasovalo poštou.

Celková účasť v roku 2021 dosiahla 76,4 percenta. Tento rok môže hlasovať približne 59 miliónov nemeckých občanov. Jeden hlas odovzdávajú politickej strane a druhý kandidátovi vo svojom volebnom obvode. Zložitý volebný systém môže znamenať, že konečné rozdelenie kresiel v Spolkovom sneme (Bundestag) bude jasné až po zverejnení všetkých výsledkov, priblížila DPA.

CDU/CSU vedie v prieskumoch, Scholz a Merz už odvolili

Predvolebné prieskumy pripisujú prvé miesto kresťanským demokratom z únie CDU/CSU, ktorej kandidátom na kancelára je šéf CDU Friedrich Merz. Na druhom mieste bola pravicová protiimigračná Alternatíva pre Nemecko (AfD), nasledovali sociálni demokrati (SPD) doterajšieho kancelára Olafa Scholza a koaliční Zelení. Do parlamentu by sa mala dostať aj strana Ľavica, liberáli z FDP a ľavicová Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW) nemajú prekročenie päťpercentnej hranice isté. Merz privítal voličov a priateľov, keď dopoludnia spolu s manželkou Charlotte odovzdával hlasy vo svojom domovskom meste vo volebnom obvode Hochsauerland na západe Nemecka. S reportérmi nehovoril, očakáva sa však, že odcestuje do Berlína, kde bude večer sledovať výsledky.

Scholz si bol ráno zabehať s ochrankármi pred tým, ako hlasoval vo svojom volebnom obvode v Postupime pri Berlíne, v ktorom kandiduje proti terajšej ministerke zahraničných vecí Annalene Baerbockovej (Zelení). Ak Scholz získa priamy mandát, chce celé legislatívne obdobie zostať v Bundestagu, aj keď už nebude vo vláde.Vicekancelár a kandidát Zelených na kancelára Robert Habeck hlasoval vo svojom meste Flensburg neďaleko dánskej hranice, kým kancelárska kandidátka AfD Alice Weidelová už skôr oznámila, že odovzdá hlas poštou.