MIMORIADNY ONLINE Rusko sa stále nevzdalo cieľov na Ukrajine: Mier podľa Kallasovej v skutočnosti nechce

MOSKVA - Kontakty medzi zástupcami Spojených štátov a Ruska ukazujú, že Moskva sa stále nevzdala svojich územných cieľov na Ukrajine, varovala vo štvrtok vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová. Na okraj summitu ministrov zahraničných vecí členských krajín skupiny G20 v Johannesburgu takisto povedala, že akékoľvek ústupky voči Rusku by vyslali nebezpečný signál ďalším agresorom, píše agentúra Reuters. Situáciu sledujeme online.

6:32 Spojené štáty pri príležitosti tretieho výročia ruskej invázie na Ukrajinu odmietajú označiť Rusko za agresora vo vyhlásení skupiny ekonomicky vyspelých krajín G7, napísal denník Financial Times (FT) s odvolaním sa na piatich západných predstaviteľov. Podľa agentúry Reuters Spojené štáty tiež tento rok nechcú byť spolupredkladateľom rezolúcie OSN, ktorá odsudzuje ruskú agresiu a vyzýva na zachovanie ukrajinskej územnej celistvosti. Hlasovať sa o nej má v pondelok 24. februára, keď od začiatku ruskej invázie uplynú tri roky. Jedným z predkladateľov rezolúcie je Česká republika.

6:00 Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok vyhlásil, že jeho ukrajinský náprotivok Volodymyr Zelenskyj bol zvolený v slobodných voľbách - na rozdiel od šéfa Kremľa Vladimira Putina. Reagoval tak na vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý nazval Zelenského "diktátorom bez volieb". Macron tiež povedal, že Francúzsko vstupuje do novej éry a musí posilniť svoju bezpečnosť. Informuje správa agentúry AFP. "Som presvedčený, že vstupujeme do novej éry. Prinúti nás robiť rozhodnutia," uviedol Macron, keď odpovedal na otázky francúzskej verejnosti na sociálnych sieťach. "My Európania musíme zvýšiť naše vojnové úsilie," dodal.

Rokovania v Juhoafrickej republike sa konajú v čase zvýšeného napätia v súvislosti s rusko-ukrajinským konfliktom vyvolané komentármi prezidenta USA Donalda Trumpa a rusko-americkou schôdzkou v Saudskej Arábii, na ktoré Ukrajina ani zástupcovia Európy neboli prizvaní. Trump predtým takisto telefonoval so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, s ktorým sa onedlho plánuje aj osobne stretnúť.

"Z rozhovorov s Američanmi sme pochopili, že (Rusi) sa svojich cieľov nevzdali. Chcú získať čo najviac a ešte k tomu pridať niečo navyše," upozornila Kallasová. Varovala, že "ak dáme agresorovi všetko, čo má na podnose, vyšleme tým signál všetkým agresorom na svete, že to môžu urobiť tiež". Niektoré nemenované krajiny sa však podľa jej slov teraz príliš sústreďujú na sprostredkovanie mierových rokovaní, hoci by mohli vyvíjať politický a hospodársky tlak na Rusko, aby vojnu ukončilo. "Momentálne sa trochu prehliada, že Rusko v skutočnosti nechce mier," poznamenala šéfka diplomacie EÚ s tým, že pozornosť by sa mala naďalej zameriavať na podporu Ukrajiny, pretože čím je podľa nej "silnejšia na bojisku, tým silnejšia je za rokovacím stolom".

Trump v stredu označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za "diktátora bez volieb", ktorý by sa "mal poponáhľať, inak mu nezostane žiadna krajina". V tejto súvislosti nepodložene tvrdil, že Zelenskému dôverujú len štyri percentá Ukrajincov. Z ukrajinských prieskumov verejnej mienky pritom vyplýva, že Zelenskyj má dôveru viac než 50 percent obyvateľov Ukrajiny. Ukrajinský líder predtým v utorok obvinil Trumpa, že žije v dezinformačnom priestore, ktorý vytvorilo Rusko. "Keď som to počula, najprv som si pomyslela: aha, asi si to pletie, pretože diktátor je očividne (ruský prezident Vladimir) Putin," uviedla Kallasová na margo vyjadrení Trumpa. Zelenskyj je podľa jej slov lídrom zvoleným v spravodlivých a slobodných voľbách.

Zelenského päťročné funkčné obdobie v úrade sa malo pôvodne skončiť v roku 2024. Parlament mu ho ale predĺžil z dôvodu vojnového stavu, v čase ktorého je na Ukrajine podľa jej zákonov výslovne zakázané usporiadať prezidentské či parlamentné voľby. Kallasová sa na okraj summitu v Johannesburgu vyjadrila sa aj k myšlienke vyslať mierové sily na Ukrajinu, o ktorej tento týždeň na neformálnych summitoch v Paríži hovorili európski lídri. Vysoká predstaviteľka EÚ takéto diskusie považuje pred uzavretím prímeria na Ukrajine za predčasné. Ukrajina podľa nej potrebuje skôr konkrétne bezpečnostné záruky, že Rusko na ňu už nezaútočí. História podľa Kallasovej ukázala, že prímeria boli len príležitosťou na "preskupenie a prezbrojenie".