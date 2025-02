MIMORIADNY ONLINE Rozhovory medzi USA a Ruskom v Rijáde sa začali!

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio (druhý zľava) sa stretáva so saudskoarabským ministrom zahraničných vecí princom Faisal bin Farhan Al Saudom, saudskoarabským poradcom pre národnú bezpečnosť Mosaad bin Mohammad Al-Aiban, americkým poradcom (Zdroj: SITA/Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP)

Rokovania v Rijáde sú ďalším krokom administratívy prezidenta Donalda Trumpa k zmene politiky Spojených štátov, ktorá sa doteraz snažila Rusko izolovať, pripomínajú agentúry. Môže tiež pripraviť pôdu pre prípadnú schôdzku Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

(Zdroj: profimedia.sk)

"Skutočná normalizácia s Washingtonom," citovala stanica Al-Arabíja zástupcu ruskej delegácie, ktorý tak opísal prioritu Moskvy.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio (uprostred) sedí vedľa amerického poradcu pre národnú bezpečnosť Steve Witkoff (vpravo) a amerického ministra zahraničných vecí Mika Waltza (vľavo) (Zdroj: SITA/Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP)

Podľa skorších informácií sa dnešnej schôdzky v Rijáde za ruskú stranu zúčastňuje minister zahraničia Lavrov a zahraničnopolitický poradca Kremľa Jurij Ušakov. Spojené štáty zastupujú minister Rubio, poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Mike Waltz a splnomocnenec pre Blízky východ Steve Witkoff.

Sergej Lavrov a Jurij Ušakov (Zdroj: SITA/Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP)

10:25 Šéf ruského štátneho investičného fondu Kirill Dmitriev, ktorý je súčasťou moskovskej delegácie v Rijáde, síce nie je priamo pri rokovacom stole, no informuje novinárov čakajúcich pred miestnosťou.

Podľa Dmitrieva by mali USA a Rusko dosiahnuť pokrok v ekonomických otázkach už v priebehu troch mesiacov.

Zároveň tvrdí, že americké firmy prišli o viac než 300 miliárd dolárov po tom, čo po ruskej invázii na Ukrajinu opustili ruský trh. Toto číslo uvádza ruská štátna tlač, no jeho presnosť zatiaľ nebola nezávisle overená.



10:21 Saudská Arábia vníma stretnutie ako veľký diplomatický triumf. Podľa AP je súčasťou stratégie kráľovstva posilniť svoju medzinárodnú úlohu a zlepšiť svoj imidž. Saudskoarabská tlač ocenila stretnutie ako dôkaz rastúceho významu Rijádu na svetovej politickej scéne.



10:19 Ruský účastník Kirill Dmitriev podľa agentúry AP zdôraznil dôležitosť vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom: "Len spoločne môžu Rusko a Spojené štáty vyriešiť mnohé zo svetových problémov." Dodal, že vzťahy s Washingtonom je naliehavo potrebné normalizovať.



10:09 Mierových rokovaní o vojne na Ukrajine by sa mali zúčastniť všetky zainteresované strany. V reakcii na dnešné stretnutie predstaviteľov Spojených štátov a Ruska v Rijáde to uviedlo čínske ministerstvo zahraničia, napísala agentúra AFP.

"Vítame úsilie smerujúce k mieru. Zároveň ale dúfame, že sa mierových rozhovorov budú môcť vo vhodnom čase zúčastniť všetky zainteresované strany," povedal hovorca čínskeho ministerstva Kuo Ťia-kchun. Tieto vyhlásenia podľa Reuters predstavujú možný obrat vo vzťahoch EÚ a Číny, ktorých zlepšenie však budú pravdepodobne brániť úzke väzby Číny na Rusko.

10:02 Hoci Rusko hovorí o prelomových rozhovoroch, americká strana krotila očakávania. Hovorkyňa ministerstva zahraničia Tammy Bruceová v pondelok vyhlásila, že od rokovaní nemožno očakávať žiadne konkrétne výsledky.

„Nemyslím si, že by to ľudia mali vnímať ako niečo, čo povedie ku konkrétnym dohodám alebo jasnému pokroku vo vyjednávaní,“ citoval ju denník The Guardian.

Napriek tomu Bruceová potvrdila, že Trump poveril svojich diplomatov, aby nadviazali na jeho nedávne stretnutie s Vladimirom Putinom.

9:59 Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov označil nadchádzajúce mierové rozhovory za príležitosť ukončiť „nenormálne obdobie“ vo vzťahoch medzi Moskvou a Washingtonom. Podľa neho je cieľom zlepšenie dialógu medzi dvoma veľmocami a vytvorenie pevnejších základov pre budúce spolupráce.

Rokovanie by mohli zároveň otvoriť cestu k priamemu stretnutiu Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Hoci termín takého summitu zatiaľ nebol oznámený, Lavrov naznačil, že obe strany majú o takéto stretnutie záujem.

Ak by k nemu došlo, mohlo by zásadne ovplyvniť nielen bilaterálne vzťahy, ale aj dynamiku vojny na Ukrajine.

9:51 Rozhovory sa však konajú bez Ukrajiny. Prezident Volodymyr Selenskyj (47) už vyhlásil, že neuznáva rozhovory medzi americkým ministrom zahraničia Marcom Rubiom a jeho ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom o Ukrajine. Zdôraznil, že rokovania o riešení konfliktu sa môžu uskutočniť len s Ukrajinou.

9:40 Saudskoarabskí hostitelia zostali v miestnosti len preto, aby urobili uvítacie vyhlásenia predtým, ako opustili dve delegácie na začiatok rozhovorov.



9:39 Kto sedí pri vyjednávacom stole,

Za Rusko:

Sergej Lavrov, ruský minister zahraničných vecí. 72-ročný Lavrov zastupuje Rusko Vladimira Putina na medzinárodnej scéne už viac ako 20 rokov

Jurij Ušakov, Putinov poradca pre zahraničnú politiku. Predtým pôsobil ako ruský veľvyslanec v USA

Za USA:

Marco Rubio, minister zahraničných vecí USA. Považovaný za zahraničnopolitického jastraba bol vo funkcii potvrdený minulý mesiac

Mike Waltz, poradca pre národnú bezpečnosť. Vojenský veterán a dlhoročný Trumpov podporovateľ

Steve Witkoff, vyslanec pre Blízky východ. Trumpov osobný priateľ, golfový kamarát a miliardársky realitný developer

Za Saudskú Arábiu:

Saudskoarabský minister zahraničných vecí princ Faisal bin Farhan al-Saud a poradca pre národnú bezpečnosť Musaed bin Mohammed al-Aiban

9:24 Ruský vyjednávač Kirill Dmitrijev sa netají nadšením z Trumpovej diplomacie. V pondelok v Rijáde vyhlásil, že americký prezident a jeho tím sú „skvelými riešiteľmi problémov“.Oficiálne mierové rozhovory o Ukrajine odštartovali len teraz. No podľa Dmitrijeva sa niektorí členovia Trumpovho vyjednávacieho tímu stretli s ruskými predstaviteľmi už v pondelok. Túto informáciu potvrdil aj v rozhovore pre televíziu CNN.